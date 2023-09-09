Об этом говорится в соответствующем указе главы государства. Зеленский подписал его 8 сентября.
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Умерова ввели в состав Ставки и СНБО
В указе президента №572 говорится о введении новоназначенного министра обороны в состав Ставки.
Ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Умерова Рустема Энверовича – Министра обороны Украины. Вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего Алексея Резникова,
– говорится в тексте указа.
В свою очередь, указом №571 Президент ввел Умерова в состав СНБО.
"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Умерова Рустема Энверовича – Министра обороны Украины. Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Резникова", – говорится в указе.
Оба указа вступили в силу со дня их подписания, то есть с 8 сентября.
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Рустема Умерова назначили министром обороны: коротко
- Верховная Рада проголосовала 6 сентября за назначение нового министра обороны Украины. Им стал Рустем Умеров, до этого возглавлявший Фонд государственного имущества.
- Президент Владимир Зеленский официально представил его в должности министра обороны Украины. По словам главы государства, Умеров с первых дней полномасштабной войны России против нашего государства был вовлечен в переговоры по поводу вооружения. Украинский лидер уверен, что он может перезагрузить работу Минобороны.
- Следует заметить, что бывший глава оборонного ведомства Алексей Резников попросил министров обороны стран-партнеров поддержать Рустема Умерова, ведь он должен продолжить совместные инициативы. Резников также подчеркнул, что недопустимо замораживать войну.
- Умеров уже очертил 5 собственных приоритетов в должности министра. В частности, речь идет о новых партнерствах и нулевой толерантности к коррупции.