Об этом говорится в статье бывшего министра обороны Украины, опубликованной в британском издании The Guardian.

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"Я хотел бы попросить вас быть еще более благосклонными и поддерживать моего преемника. Рустем Умеров – компетентный и профессиональный человек, способный продолжить начатые нами инициативы. Вместе вы ускорите момент победы Украины", – написал Алексей Резников.

Он также отметил, что "замораживание" конфликта, перемирие или уступки не остановят Россию.

Россия требует признания оккупированных территорий Украины своей территорией в обмен на прекращение войны. Однако очевидно, что это делается только ради одного – выиграть время, перегруппироваться и "окончательно решить украинский вопрос", используя новые ресурсы. Россия не признает существование Украины и украинского народа, ее цель – уничтожение украинской государственности и ассимиляция украинцев. Ее амбиции не остановятся на Украине,

– пишет Резников.

Экс-министр обороны также отметил, что чем быстрее будет создан международный трибунал по преступлениям России в Украине, тем быстрее закончится война.

Как сообщалось, в среду, 6 сентября, Верховная Рада Украины назначила Рустема Умерова новым министром обороны. Предыдущий глава Министерства обороны Алексей Резников написал заявление об отставке 4 сентября.