Таку думку 24 Каналу висловив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що добре, коли в Україні є ротація кадрів. До слова, зустріч "Рамштайн" відбудеться на тижні з 18 вересня.
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"І змінюється міністр оборони, президент призначає нових людей. Це все схоже на демократичну країну і справляє гарне враження на світову спільноту", – сказав Ейдман.
Він переконаний, що ротація кадрів на вищих керівних посадах позитивно впливатиме на ставлення західних країн до України. Адже таке відбувається в демократії.
Що не скажеш про Росію, де є "незамінні люди", скільки б вони не крали та що б вони не робили. Оскільки Владімір Путін їх любить і довіряє, тож вони все одно будуть при владі.
Зв'язки – не проблема
Рустем Умєров, переконаний політолог, напрацює нові зовнішні зв'язки з партнерами. Адже тут мовиться не про особистості.
Адже справа не в особистостях. Справа в принциповому підході вільного світу до того, що Україні треба допомагати, й Україна має перемогти це зло,
– наголосив соціолог.
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Що відомо про призначення Умєрова
- Парламент 6 вересня проголосував за призначення нового міністра оборони України. Ним став Рустем Умєров, який до цього очолював Фонд державного майна.
- Володимир Зеленський офіційно представив його на посаді міністра оборони України. За словами президента України, Умєров з перших днів повномасштабної війни Росії проти України залучений до переговорів щодо озброєння. Він, переконаний глава держави, може перезавантажити роботу Міноборони.
- Колишній очільник оборонного відомства Олексій Резніков попросив міністрів оборони країн-партнерів підтримати Рустема Умєрова. Він має продовжити спільні ініціативи. Резніков наголосив, що неприпустимо заморожувати війну.