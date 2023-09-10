Министр обороны Умеров хочет ввести новую должность – военного омбудсмена

10 сентября 2023, 07:04
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Источник:

"Интерфакс-Украина"

Новый министр обороны Рустем Умеров заявил о вероятности создания новой должности – военного омбудсмена. Глава Минобороны сказал, чем будет заниматься предполагаемое чиновник.

По словам Умерова, на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве, они сосредоточятся на людях. Следует заметить, что после назначения министра, Зеленский говорил, что украинский воин – ключевой приоритет Сил обороны.

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Что известно о вероятной новой должности

Рустем Умеров заявил, что они сосредоточятся на человеческих жизнях, на наших людях.

И именно поэтому мы, вероятно, введем новую должность, которая называется военным омбудсменом, которая будет заниматься военными потребностями народа и наших воинов,
– заявил глава Минобороны.

По его словам, это право воина быть экипированным, иметь все необходимое для войны и выиграть войну. Также, по словам министра, все необходимое будет закуплено и Украина выиграет.

Умеров называл приоритеты в должности

Владимир Зеленский 7 сентября представил Рустема Умерова перед Минобороны и Генштабом ВСУ. Тогда новый глава министерства очертил 5 приоритетов в должности министра. В частности, говорится о:

  • формирование субъектности министерства. То есть Минобороны должен стать главным институтом координации сил обороны как в формировании стратегии и политики обороны Украины, так и координации задач, распределения ресурсов между оборонными ведомствами;
  • военные – это самая высокая ценность, поэтому работа министерства должна быть направлена на усиление наших военных, обеспечение их всем необходимым – вооружением, военной техникой, формой, снаряжением, средствами индивидуальной защиты, питанием. Также важна защита прав военных, качественная медицина и постоянное обучение и повышение квалификации военных;
  • усиление и расширение международной коалиции – Минобороны должно создавать новые, возможно, и неожиданные партнерства, расширять географию союзников, формировать новые региональные и тематические альянсы;
  • нулевая толерантность к коррупции и диджитализация, ведь ведомство должно привести к международным стандартам НАТО все процедуры закупок, оцифровать все процессы, чтобы исключить любые коррупционные риски (электронный военный билет, цифровизацию ВЛК и госпиталей, электронный журнал);
  • развитие украинского производства – что больше страна  будет производить внутри, тем больше независимости от внешних факторов получит.

Автор: Діана Квасневська