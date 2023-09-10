По словам Умерова, на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве, они сосредоточятся на людях. Следует заметить, что после назначения министра, Зеленский говорил, что украинский воин – ключевой приоритет Сил обороны.

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Что известно о вероятной новой должности

Рустем Умеров заявил, что они сосредоточятся на человеческих жизнях, на наших людях.

И именно поэтому мы, вероятно, введем новую должность, которая называется военным омбудсменом, которая будет заниматься военными потребностями народа и наших воинов,

– заявил глава Минобороны.

По его словам, это право воина быть экипированным, иметь все необходимое для войны и выиграть войну. Также, по словам министра, все необходимое будет закуплено и Украина выиграет.

Умеров называл приоритеты в должности

Владимир Зеленский 7 сентября представил Рустема Умерова перед Минобороны и Генштабом ВСУ. Тогда новый глава министерства очертил 5 приоритетов в должности министра. В частности, говорится о: