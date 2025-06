Шукали 2 доби: підозрюваного у вбивстві двох законодавців Міннесоти спіймали

Після дводенних пошуків у США спіймали чоловіка, підозрюваного у вбивстві членкині законодавчих зборів Мелісси Гортман і її чоловіка, і нападі на сенатора Джона Гоффмана та його дружину.

Венса Болтера заарештували ввечері неділю, 15 червня, 57-річного чоловіка спіймали в Міннесоті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press і The New York Times.

Що про це відомо

Джерела AP серед представників правоохоронних органів підтвердили арешт Венса Болтера. Йому висунули звинувачення у двох випадках умисного вбивства другого ступеня та двох випадках замаху на вбивство другого ступеня.

Наразі посадовці штату обговорюють з ФБР та офісом державного прокурора США питання про висунення звинувачень також на федеральному рівні.

Раніше влада знайшла автомобіль, яким, на думку керівника Бюро з розслідування кримінальних правопорушень Дрю Еванса, користувався 57-річний Болтер, за кілька миль від його будинку на Грін-Айлі, де він жив з дружиною та дітьми.

У транспортному засобі знайшли 9-міліметровий пістолет, щонайменше три автомати АК-47 та список державних службовців з їхніми адресами.

За його словами, понад 100 правоохоронців, зокрема групи спецпризначенців, обшукували відповідний район, зокрема сусідні будинки. Він також повідомив про отримання понад 400 повідомлень від громадськості. Під час затримання він був озброєний.

The New York Times пише, що за словами офіційних осіб, під час нападів озброєний чоловік видавав себе за поліцейського, одягнувши гумову маску та підроблений значок, і навіть нібито переробив транспортний засіб.

У нього був блокнот, у якому було зазначено імена близько 70 потенційних цілей, серед яких були обидва законодавці,

– додали у виданні.

Еванс зазначив, що на думку влади, підозрюваний діяв самостійно. Він додав, що слідчі з'ясують, чи допомагав йому хтось тим, чи іншим чином, проте наразі немає жодних доказів, які б підтверджували відповідне припущення.

Нагадаємо, у Міннесоті 14 червня чоловік видав себе за поліцейського і вбив членкиню законодавчих зборів штату від Демократичної партії та її чоловіка. Окрім цього, він поранив сенатора Джона Гоффмана та його дружину.