Искали 2 суток: подозреваемого в убийстве двух законодателей Миннесоты поймали

После двухдневных поисков в США поймали мужчину, подозреваемого в убийстве члена законодательного собрания Мелиссы Гортман и ее мужа, и нападении на сенатора Джона Хоффмана и его жену.

Вэнса Болтера арестовали вечером воскресенье, 15 июня, 57-летнего мужчину поймали в Миннесоте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press и The New York Times.

Что об этом известно

Источники AP среди представителей правоохранительных органов подтвердили арест Вэнса Болтера. Ему предъявили обвинения в двух случаях умышленного убийства второй степени и двух случаях покушения на убийство второй степени.

Сейчас чиновники штата обсуждают с ФБР и офисом государственного прокурора США вопрос о выдвижении обвинений также на федеральном уровне.

Ранее власти нашли автомобиль, которым, по мнению руководителя Бюро по расследованию уголовных преступлений Дрю Эванса, пользовался 57-летний Болтер, в нескольких милях от его дома на Грин-Айле, где он жил с женой и детьми.

В транспортном средстве нашли 9-миллиметровый пистолет, по меньшей мере три автомата АК-47 и список государственных служащих с их адресами.

По его словам, более 100 правоохранителей, в частности группы спецназа, обыскивали соответствующий район, в частности соседние дома. Он также сообщил о получении более 400 сообщений от общественности. Во время задержания он был вооружен.

The New York Times пишет, что по словам официальных лиц, во время нападений вооруженный мужчина выдавал себя за полицейского, надев резиновую маску и поддельный значок, и даже якобы переделал транспортное средство.

У него был блокнот, в котором были указаны имена около 70 потенциальных целей, среди которых были оба законодателя,

– добавили в издании.

Эванс отметил, что по мнению властей, подозреваемый действовал самостоятельно. Он добавил, что следователи выяснят, помогал ли ему кто-то тем, или иным образом, однако пока нет никаких доказательств, которые бы подтверждали соответствующее предположение.

Напомним, в Миннесоте 14 июня мужчина выдал себя за полицейского и убил члена законодательного собрания штата от Демократической партии и ее мужа. Кроме этого, он ранил сенатора Джона Хоффмана и его жену.