Ми не чекаємо швидкого миру, бо мета Росії залишається незмінною

У Берліні завершився багатогодинний раунд переговорів Президента України Володимира Зеленського з американською делегацією за участі європейських лідерів, представників ЄС і НАТО. В інформаційному просторі цю зустріч поспішили охрестити "мирними переговорами". Але тут варто зупинитися й поставити просте, майже незручне запитання: а з ким саме Україна веде війну?

Не зі Сполученими Штатами. Не з Європейським Союзом. Україна воює з Росією. Саме тому говорити про "мирні переговори" – це свідоме спрощення. Про це пише Юрій Федоренко, передає 24 Канал.

Дивіться також Пошуки формули врегулювання війни: для чого вони Росії та чим загрожують Україні

Які підсумки перемовин у Берліні?

Насправді в Берліні йшлося про іншу серйозну річ – про спробу сконструювати нову модель європейської безпеки, яка має запрацювати колись – після "припинення вогню".

Підбиваючи підсумки зустрічі, Верховний Головнокомандувач зазначив: "Партнери чують Україну і готові шукати рішення, які зроблять мир гідним, а безпеку – гарантованою".

За цією дипломатичною формулою ховається головне: Україна більше не погоджується на абстрактні обіцянки. Йдеться про конкретні документи, зобов'язання і, головне, конкретні механізми.

Які рішення щодо гарантій безпеки та майбутньої підтримки?

За словами президента України, досягнуто домовленостей зі США та європейськими партнерами щодо гарантій у дусі п'ятої статті статуту НАТО. Не символічних, не консультативних, а таких, що передбачають колективну оборону. Принципово важливо й те, що ці гарантії мають пройти через голосування в Конгресі США. Бо наш історичний досвід підказує: папери без юридичних механізмів відповідальності не захищають від агресора.

Європейські лідери у спільній заяві пішли ще на один важливий крок. Йдеться про можливе розгортання в Україні багатонаціональних сил. Фактично – про військову присутність країн "Коаліції рішучих", до якої входять понад три десятки держав, а координуючу роль відіграють Франція і Велика Британія.

Другий блок – гроші. Відновлення України, спеціальний фонд на десятки мільярдів доларів. Не як жест доброї волі, а як інвестиція в стабільність на континенті. "Українці мають хотіти жити в Україні й мати для цього можливості", – наголосив президент. Попереду – економічне обґрунтування обсягу інвестицій та й взагалі доопрацювання документів. А далі – зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.

Західні медіа вже поспішили оголосити: "90% суперечностей між Україною і Росією вирішено". Це звучить клікбейтно, але не має нічого спільного з реальністю.

Бо мета Росії залишається незмінною. У довгостроковій перспективі – знищення української державності. У короткостроковій – окупація Донбасу.

Позиція Києва залишається жорсткою і недвозначною: жодного визнання окупації – ні де-юре, ні де-факто.

Чи можливе припинення вогню за позиції Росії?

Коли помічник Путіна Юрій Ушаков цинічно заявляє, що Донбас Росія отримає "або переговорами, або війною", стає очевидно: мова йде не про мир, а про шантаж. Тоді виникає ключове запитання – чи можливе припинення вогню при такому підході?

Відповідь залежить лише від одного: від рівня виснаження Росії. Поки вона здатна підтримувати напіврозбиту військову машину, війна триватиме під акомпанемент "мирних" розмов. Але коли ресурс вичерпається – а ми цей момент наближаємо – тоді й почнуть працювати ті механізми, які обговорювалися в Берліні.

А доти фронт залишатиметься гарячим.

Ворог прагне захопити якомога більше територій, щоб мати можливість торгуватися з позиції сили. Тому ми не чекаємо швидкого миру. Ми готуємося до тривалого випробування.

За нашими плечима – майже чотири роки великої війни. Ми вистояли й ми готові йти далі. Без ілюзій, без самообману, але з чітким розумінням: історія і правда на нашому боці.