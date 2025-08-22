Кремль продовжує наполягати, що стамбульські домовленості 2022 року є єдиною прийнятною відправною точкою для можливих майбутніх переговорів щодо війни в Україні. Цей варіант є абсолютно неприйнятним для Києва.

Яке значення для Росії мають "стамбульські домовленості"?

Росія вимагає залишити за собою та своїми союзниками право вето на будь-яку західну військову допомогу Україні, а також прагне, щоб Україна стала ослабленою та беззахисною перед новою російською агресією.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 21 серпня заявив, що Росія продовжуватиме роботу над питанням гарантій безпеки для України, спираючись на свій досвід з Мінськими домовленостями 2015 року та стамбульськими переговорами 2022 року.

Лавров стверджував, що переговори нібито були спрямовані на "усунення корінних причин" війни. Такими причинами в Кремлі вважають "загрозу" розширення НАТО на схід, "дискримінацію" російськомовних і РПЦ.

Останні заяви Лаврова свідчать, що Кремль обрав його головним ретранслятором давнього російського наративу про те, що саме стамбульські переговори є необхідною відправною точкою для будь-яких домовленостей.

Угода, заснована на стамбульських переговорах 2022 року, завдала б шкоди Україні, назавжди заборонивши їй вступати до НАТО, наклавши драконівські обмеження на чисельність українських збройних сил та заборонивши отримувати будь-яку західну військову допомогу,

Проєкт угоди також передбачав, що Росія та Рада Безпеки ООН, включно з КНР (ключовим союзником Росії), отримають статус країн-гарантів, а всі гаранти мають діяти спільно у разі порушення домовленостей. Це дозволило б Росії накладати вето на будь-яку західну військову допомогу Україні.

За словами аналітиків ISW, проєкт стамбульської угоди не містив жодних обмежень для російських військових. Натомість він фактично обеззброював і політично паралізував Україну, залишаючи Росії можливість для нового вторгнення на вигідніших умовах.

Кремль, імовірно, усвідомлює, що подібна рамка переговорів є неприйнятною для Києва. Водночас Москва продовжує її нав'язувати, щоб показати Україну стороною, яка нібито відмовляється від миру, тоді як сама затягує будь-які реальні ініціативи.

