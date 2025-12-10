Не цьогоріч, – експерт спрогнозував, коли і як почнуться реальні переговори України та Росії

Мирні переговори між Україною та Росією за посередництва США час від часу активізовуються упродовж 2025 року. Але насправді реальні перемовини ще навіть не почалися.

Про це 24 Каналу розповів викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, політичний експерт Валерій Пекар, зауваживши, що ситуація зараз не така проста. Насправді Росія не перемагає, а Україна – не програє. Обидві країни створюють один одному проблеми на фронті та в тилу.

Коли почнуться реальні переговори?

Як наголосив Пекар, умови України та Росії щодо завершення війни взагалі ніде не перетинаються. Це свідчить про те, що зараз немає ніяких переговорів. Йде передпереговорна фаза, де сторони так чи інакше позначають власні позиції, які захищатимуть.

Росія зараз тисне на Трампа, переконуючи його, що вона сильніша. Україна ж апелює до європейських союзників, що умови ворога зачіпатимуть і європейську безпеку.

Реальні переговори можуть початися не в цьому році. Ймовірно, лише через кілька місяців. Також не варто очікувати на швидкий мир.

Ситуація для Росії погіршується більш стрімкими темпами, ніж для України. Очевидно, щоб Україна пройшла зиму, потрібні складні рішення і щодо фронту, і щодо тилу, і щодо управління. Також Сили оборони знищують ключові об'єкти російської економіки. Росія живиться від нафтової переробки. А ми знищуємо нафтопереробку та експортні нафтові об'єкти. Гроші в Росії вичерпуються,

– сказав Пекар.

Станом на кінець року дефіцит бюджету Росії вже став майже удвічі більший за резерви. Росія починає "проїдати" власне майбутнє. А це квиток в один кінець.

Мирні переговори: коротко