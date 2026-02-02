"Змогли знайти точки дотику": Пєсков заявив про "зближення позицій" у переговорах з Україною
- Дмитро Пєсков заявив про часткове наближення позицій Росії та України у мирних переговорах.
- Пєсков наголосив на складності та багатовекторності процесу, зазначивши, що в деяких питаннях досягнуто прогресу, тоді як в інших це важко.
У Кремлі заявили про часткове наближення позицій Росії та України у мирних переговорах. Водночас там підкреслили складність та суперечливість процесу.
Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Що про перебіг перемовин сказали у Кремлі?
Речник Путіна наголосив, що наразі мирні перемовини з Україною є багатовекторним процесом, а просування до спільного відбувається дуже важко.
За словами Пєскова, у деяких питаннях мирної угоди Росія та Україна все ж таки змогли знайти точки дотику, тоді як в інших питаннях це констатувати поки що дуже складно.
З якихось питань ми наблизилися, бо мали місце обговорення, розмови. З якихось питань легше знаходити точки дотику. Є питання, де складніше знаходити точки дотику,
– додав прессекретар.
Він наголосив, що говорити про повне зближення позицій ще зарано, й назвав процес переговорів дуже складним.
Що сказав Зеленський про зустріч делегацій 4 і 5 лютого в ОАЕ?
Очікується, що 4 і 5 лютого, в Еміратах відбудеться нова зустріч делегацій США, України та Росії.
За словами Зеленського, на нараді 2 лютого українська делегація визначить ключові напрями майбутніх переговорів та підготується до їхнього проведення.
Глава держави висловив сподівання, що американська сторона й надалі залишатиметься активною, зокрема щодо деескалації – скорочення ударів.