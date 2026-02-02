"Змогли знайти точки дотику": Пєсков заявив про "зближення позицій" у переговорах з Україною

У Кремлі заявили про часткове наближення позицій Росії та України у мирних переговорах. Водночас там підкреслили складність та суперечливість процесу.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Що про перебіг перемовин сказали у Кремлі?

Речник Путіна наголосив, що наразі мирні перемовини з Україною є багатовекторним процесом, а просування до спільного відбувається дуже важко.

За словами Пєскова, у деяких питаннях мирної угоди Росія та Україна все ж таки змогли знайти точки дотику, тоді як в інших питаннях це констатувати поки що дуже складно.

З якихось питань ми наблизилися, бо мали місце обговорення, розмови. З якихось питань легше знаходити точки дотику. Є питання, де складніше знаходити точки дотику,

– додав прессекретар.

Він наголосив, що говорити про повне зближення позицій ще зарано, й назвав процес переговорів дуже складним.

Що сказав Зеленський про зустріч делегацій 4 і 5 лютого в ОАЕ?