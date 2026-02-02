В Кремле заявили о частичном приближении позиций России и Украины в мирных переговорах. В то же время там подчеркнули сложность и противоречивость процесса.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Смотрите также Под видом "ярого переговорщика": Россия продолжает свой курс на оккупацию Донецкой области

Что о ходе переговоров сказали в Кремле?

Пресс-секретарь Путина отметил, что сейчас мирные переговоры с Украиной являются многовекторным процессом, а продвижение к общему происходит очень трудно.

По словам Пескова, в некоторых вопросах мирного соглашения Россия и Украина все же смогли найти точки соприкосновения, тогда как в других вопросах это констатировать пока очень сложно.

По каким-то вопросам мы приблизились, потому что имели место обсуждения, разговоры. По каким-то вопросам легче находить точки соприкосновения. Есть вопросы, где сложнее находить точки соприкосновения,

– добавил пресс-секретарь.

Он отметил, что говорить о полном сближении позиций еще рано, и назвал процесс переговоров очень сложным.

Что сказал Зеленский о встрече делегаций 4 и 5 февраля в ОАЭ?