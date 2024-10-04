Його писали в Москві, – український дипломат про "мирний план" Китаю

Так званий "мирний план" Китаю та Бразилії насамперед вигідний Росії. Пекін також хоче показати себе "великим миротворцем". Але усі такі дії ведуть світ до ще більших проблем.

Про це 24 Каналу розповів український дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що "мирний план" Китаю та Бразилії не містить жодної конкретики. Там розмивають поняття, що Росія – агресор.

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Що відомо про "мирний план" Китаю

Як наголосив Огризко, Китай хоче показати себе великою країною, яка впливає на хід глобальної політики. Тому їм вигідно просувати різні власні "мирні плани". Але ця ініціатива вигідна лише для Путіна. І немає жодних запобіжників, щоб Росія знову не напала на Україну через певний час.

Війну, яку почала Росія, вони називають "українською кризою". У своєму плані не згадують статут ООН. Красиві слова, а жодної конкретики. Не кажуть, хто агресор, а хто жертва. Тому й реакція України прохолодна. Росії такий план вигідний. Видається, що його автори сиділи в Москві, а не в Пекіні,

– сказав Огризко.

Україна провела власний Саміт миру, де більшість країн підтримали припинення війни з дотриманням норм міжнародного права. Путін такого не хоче. Він вимагає, аби наша країна "віддала" йому навіть ті території, до яких він ще навіть не добрався.

Загалом Україні було б корисно провести вже не Саміт миру, а Саміт перемоги. Потрібно чітко прописати, чого саме потребує Україна, аби перемогти Росію. Путін повинен зазнати поразки і ніколи більше не думати нападати на нашу державу. Але все залежить від рішучості союзників.

Потрібна компенсація за завдану шкоду; покарання воєнних злочинців; ізоляція Росії на міжнародній арені. Це – реалістичний крок, який не дасть світу впасти в прірву силових рішень. Це допоможе не повернутися до 19 століття, коли хто сильніший – той правий. А "мирний план" Китаю та Бразилії наближає свій до цього періоду,

– наголосив Огризко.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський розкритикував "мирний план" Китаю та Бразилію. Він обурився, що ці країни обирають сторону Росії або намагаються залишитися нейтральними.

Відомо, що так званий "мирний план" Китаю та Бразилії складається з шістьох пунктів:

дотримання трьох принципів до деескалації: припинення бойових дій, незагострення конфлікту та нерозповсюдження його на нові території;

визнання факту, що діалог та переговори – єдиний можливий спосіб вирішення "кризи";

сторони конфлікту мають уникати атак на цивільних та цивільні об'єкти; захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту; поважати права військовополонених;

протидіяти використанню ядерної, біологічної та хімічної зброї, запобігати розповсюдженню ядерної зброї та уникати ядерних криз.

протидіяти збройним нападам на мирні ядерні об'єкти;

спільно підтримувати міжнародне співробітництво в енергетиці, фінансах, торгівлі зерном, транспорті і так далі.

Найцікавіше, що у цій ініціативі взагалі не йдеться про виведення російських військ з території України; покарання воєнних злочинців; компенсацію за збитки тощо. Також Китай називає війну в Україні "українською кризою".