Его писали в Москве, – украинский дипломат о "мирном плане" Китая

Так называемый "мирный план" Китая и Бразилии прежде всего выгоден России. Пекин также хочет показать себя "великим миротворцем". Но все такие действия ведут мир к еще большим проблемам.

Об этом 24 Каналу рассказал украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что "мирный план" Китая и Бразилии не содержит никакой конкретики. Там размывают понятие, что Россия – агрессор.

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Что известно о "мирном плане" Китая

Как отметил Огрызко, Китай хочет показать себя большой страной, которая влияет на ход глобальной политики. Поэтому им выгодно продвигать различные собственные "мирные планы". Но эта инициатива выгодна только для Путина. И нет никаких предохранителей, чтобы Россия снова не напала на Украину через некоторое время.

Войну, которую начала Россия, они называют "украинским кризисом". В своем плане не упоминают устав ООН. Красивые слова, а никакой конкретики. Не говорят, кто агрессор, а кто жертва. Поэтому и реакция Украины прохладная. России такой план выгоден. Кажется, что его авторы сидели в Москве, а не в Пекине,

– сказал Огрызко.

Украина провела собственный Саммит мира, где большинство стран поддержали прекращение войны с соблюдением норм международного права. Путин такого не хочет. Он требует, чтобы наша страна "отдала" ему даже те территории, к которым он еще даже не добрался.

В общем Украине было бы полезно провести уже не Саммит мира, а Саммит победы. Нужно четко прописать, в чем именно нуждается Украина, чтобы победить Россию. Путин должен потерпеть поражение и никогда больше не думать нападать на наше государство. Но все зависит от решимости союзников.

Нужна компенсация за нанесенный ущерб; наказание военных преступников; изоляция России на международной арене. Это – реалистичный шаг, который не даст миру упасть в пропасть силовых решений. Это поможет не вернуться к 19 веку, когда кто сильнее – тот прав. А "мирный план" Китая и Бразилии приближает свой к этому периоду,

– подчеркнул Огрызко.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "мирный план" Китая и Бразилии. Он возмутился, что эти страны выбирают сторону России или пытаются остаться нейтральными.

Известно, что так называемый "мирный план" Китая и Бразилии состоит из шести пунктов:

соблюдение трех принципов к деэскалации: прекращение боевых действий, необострения конфликта и нераспространение его на новые территории;

признание факта, что диалог и переговоры – единственный возможный способ решения "кризиса";

стороны конфликта должны избегать атак на гражданских и гражданские объекты; защищать женщин, детей и других жертв конфликта; уважать права военнопленных;

противодействовать использованию ядерного, биологического и химического оружия, предотвращать распространение ядерного оружия и избегать ядерных кризисов.

противодействовать вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты;

совместно поддерживать международное сотрудничество в энергетике, финансах, торговле зерном, транспорте и так далее.

Самое интересное, что в этой инициативе вообще не говорится о выводе российских войск с территории Украины; наказание военных преступников; компенсацию за ущерб и тому подобное. Также Китай называет войну в Украине "украинским кризисом".