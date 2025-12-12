Боєць ЗСУ з Британії назвав головну небезпеку мирного плану США

Навколо можливого мирного плану США для України знову точаться суперечки про умови, гарантії безпеки і наслідки для фронту. Частина пропозицій виглядає як швидке рішення, але ключове питання у тому, що буде після паузи.

Колишній британський солдат, український морський піхотинець і захисник Маріуполя Шон Піннер в ефірі 24 Каналу зазначив, що Україні не можна погоджуватися на рішення, які послаблюють її позиції. Він пояснив, що не довіряє обіцянкам гарантій безпеки з боку США чи Європи, якщо вони не підкріплені реальними діями.

Чому мирний план США може привести до нової війни?

Піннер наголосив, що Україні не можна погоджуватися на рішення, з якими доведеться жити роками. Він підкреслив, що Росію зупиняє не дипломатія і не чужі обіцянки, а українська армія. Тому будь-які гарантії безпеки, на його думку, мають бути підтверджені реальними діями, а не лише словами.

Не можна довіряти тому, що Америка чи Європа дійсно неухильно дотримуватимуться цих гарантій безпеки. Якби вони збиралися це робити, вони зробили б це ще за Будапештським меморандумом,

– сказав Піннер.

Він звернув увагу на те, як у США ухвалювали рішення щодо допомоги Україні, і назвав це сигналом ризику на майбутнє. Америка, на його оцінку, отримувала зиск від продажу зброї країнам НАТО, а не від прямої підтримки України.

Америка здобула з цього зиск. Вони продають зброю НАТО, не Україні напряму. Трамп ще до того, як став президентом, вже затримував постачання артилерійських снарядів та зброї. Це адміністрація, яка не надто любить Україну,

– додав Піннер.

У підсумку ця логіка зводиться до одного: якщо Україна слабшає, Росія отримує більше простору для тиску. Саме тому, на його переконання, головним запобіжником лишається сила української армії, яка не дає Росії просуватися далі.

Що зробить Путін після мирного плану США?

Піннер попередив, що мирний план може не зупинити війну надовго, якщо Україна стане слабшою. У такому разі Росія отримає більше простору для тиску, а пауза перетвориться на підготовку до нового удару. Він наголосив, що навіть після домовленостей Кремль шукатиме способи розхитувати Україну зсередини.

Він перевіряє межі п'ятої статті, запускаючи дрони до Польщі. Це не припиниться. Буде гірше. Перемир'я не буде,

– наголосив Піннер.

Він різко розкритикував ідею амністії за воєнні злочини, яка фігурувала серед пунктів плану. На його думку, такі речі лише підштовхують Росію діяти далі, бо не створюють відчуття відповідальності за скоєне.

