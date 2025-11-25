Тепер Росія у пастці, – політолог підбив підсумки зустрічі у Женеві

У Женеві відбулися консультації США, України та європейських партнерів щодо так званого мирного плану Дональда Трампа. Після зустрічі у Вашингтоні заявили про зміни в документі, однак зміст оновлених пунктів поки не розкривають.

Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов в ефірі 24 Каналу оцінив перші підсумки цих женевських консультацій. Він пояснив, чому нинішня конфігурація плану створює дипломатичну пастку для Кремля і як це впливає на позиції України, США та Росії.

Як з'явився так званий "мирний план Трампа"?

Кирило Сазонов пояснив, що проєкт на 28 пунктів вигадали Кирило Дмитрієв та Стів Віткофф як спробу запропонувати Кремлю вигідні умови. Документ нікому не показували повністю, але інформацію про нього почали обережно вкидати через медіа.

Його ніхто не бачив, спершу просто говорили про мирний план, потім обережно називали американським, а вже потім планом Трампа

– розповів військовослужбовець.

Так Кремль намагався змінити сприйняття цього документа. Якщо Україна відмовляється, це подають не як відмову від російської пропозиції Дмитрієва і Віткоффа, а як нібито відмову від ініціативи Трампа.

Росія лякала Україну "планом Трампа"

Україні намагалися нав'язати вибір: або погодитися на так званий план Трампа, або "не хотіти миру" і посваритися з Вашингтоном. Російські медіа, які швидко підхопили й частина українських каналів, подали це як загрозу припинення допомоги. У публічному просторі з'явилися заяви про нібито можливу зупинку постачання зброї та обміну розвідданими.

У відповідях Трампа не було ні слова про припинення допомоги Україні, торгівлі зброєю чи обміну розвідданими, але в російських новинах це подали так, ніби він усе це зупинить,

– зауважив Сазонов.

Пізніше сам Трамп заявив, що дедлайну щодо ухвалення плану вже немає і "ніхто не поспішає". Він публічно визнав, що Україна працює і домовляється зі Сполученими Штатами. Після цього, за словами Сазонова, сенатор Марко Рубіо вже говорив про відсутність вимоги вкластися у конкретну дату, що зняло частину штучного тиску.

Чому Москва опинилася у дипломатичній пастці?

Сазонов пояснив, що після женевських консультацій ситуація різко змінилася не на користь Кремля. Оновлений варіант документа сподобався Трампу, і тепер саме він публічно називає себе "миротворцем", який нібито погодив план разом з Україною. США й європейські партнери теж залучені до процесу, що створює для Москви незручну позицію.

Той капкан, який вони готували для України, вони самі в цю пастку і потрапили,

– наголосив військовослужбовець.

Тепер саме Кремль виглядає стороною, яка не хоче миру. Москва не готова підписувати документ, який підтримують США, Європа та Україна. Вихід із цієї ситуації для російського керівництва стає дедалі складнішим.

Як санкції США посилюють тиск на Кремль?

Росія опинилася не лише у дипломатичній, а й в економічній пастці. Новий пакет санкцій США вже позначився на російських енергетичних компаніях: десятки танкерів із нафтою не можуть знайти порти, а покупці відмовляються приймати вантаж. Через це ціна нафти Urals впала до мінімумів, а ризик потрапити під американські санкції стримує навіть тих, хто раніше продовжував торгівлю з Росією.

Більш ніж п'ятдесят російських танкерів зависли в океані, їх не приймають порти, бо покупці відмовляються брати російську нафту,

– пояснив Сазонов.

Ситуацію для Кремля ускладнює і критика Євросоюзу з боку США за співпрацю з російською металургією та Росатомом. Якщо Москва відмовиться від узгодженого плану, тиск лише зростатиме. За словами Сазонова, нові обмеження можуть вдарити по економіці Росії ще сильніше і звузити її можливості впливати на хід війни.

