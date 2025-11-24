У тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує, – ОП про мирний план США з 28 пунктів

Раніше США підготували мирний план з 28 пунктів. В Офісі президента України кажуть, що він уже зазнав змін.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на радника глави ОП Олександра Бевза за результатами переговорів у Женеві.

Як пройшло обговорення мирного плану США?

Бевз розповів, що переговори України та США були конструктивними.

Під час них обговорили кожен пункт запропонованого мирного плану. У підсумку частина із них була вилучена.

Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує. Частина пунктів була вилучена, частина – змінена,

– написав радник голови ОП 24 листопада.

Він також додав, що жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції США, а фінальні рішення ухвалюватимуть на рівні президентів.

Водночас Бевз додав, що конспірології було набагато більше, аніж реальності.

"Колись напишу в мемуарах, як керівництво делегації продиралось через хащі маніпуляцій, щоб ця зустріч не просто відбулась, а відбулась конструктивно", – зауважив радник.

