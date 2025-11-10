Сили оборони провели ротацію та евакуацію поранених у Мирнограді та Покровську, – Генштаб

На Покровському напрямку тривають запеклі бої. Інститут вивчення війни повідомив, що місто Мирноград фактично опинилося в облозі. ЗСУ майже не мають можливості доставляти постачання до міста, бо окупанти контролюють або тримають під вогневим контролем усі українські шляхи. У Генштабі розповіли, якою ситуація у районі населеного пункта є насправді.

Логістика до Мирнограда справді ускладнена, але ані повного контролю росіян над українськими шляхами постачання, ані оперативного оточення міста немає. Про це заявив речник Генштабу майор Андрій Ковальов у коментарі "Українській правді", передає 24 Канал.

Яка ситуація у районі Покровська і Мирнограда?

Біля Покровська і Мирнограда ситуація залишається складною і динамічною. Окупанти задіюють усі наявні у них резерви, однак зазнають великих втрат.

У Мирнограді захисники впевнено тримають свої позиції і нищать ворога на підступах до міста.

Напередодні підрозділам, які обороняють Мирноград, доставили необхідне озброєння та боєприпаси. Також була проведена ротація особового складу та евакуація поранених. У такий спосіб забезпечується логістика та ротація українських підрозділів у Покровську. У цьому місті захисники протидіять спробам противника закріпитися.

Зверніть увагу! Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов в інтерв'ю 24 Каналу визнав, що російські дрони суттєво ускладнюють логістику до Покровська. Продовжувати оборону міста захисники можуть завдяки технологічній перевазі. Зокрема, до південних околиць населеного пункта усе необхідне постачання доставляється тяжкими бомберами і наземними роботизованими комплексами.

Що відомо про бої на Покровському напрямку?