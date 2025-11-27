Укр Рус
27 листопада, 06:45
Захищали небо над Україною: війна забрала життя художниці "Акіри" та її побратима "Променя"

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Нещодавно під час бойового завдання загинули Мирослава Копча та Артур Вільчинський.
  • Мирослава була відомою художницею та дизайнеркою, а Артур працював конструктором у виробництві тюнінгу зброї.

25 листопада, виконуючи бойове завдання, загинула Мирослава Копча, відома як "Акіра". Разом з нею віддав своє життя Артур Вільчинський на позивний "Промінь".

Вони були частиною добровольчого підрозділу "Баракуда". Про трагічну звістку повідомили на Інстаграм-сторінці частини, передає 24 Канал.

До теми Майже рік вважався зниклим безвісти: на Курщині загинув воїн з Івано-Франківщини Дмитро Угрин

Ким були "Акіра" та "Промінь" за життя?

Мирослава Копча займалася дизайном і художньою графікою. Їй було 25 років.

Дівчина родом з Тернопільщини та довгий час жила у Львові. Вона працювала з різними графічними техніками, зокрема, офортом, монотипією, картоногравюрою та тушшю. У своїй творчості зверталася до тем тілесності, пам'яті та візуальних образів.

У 2021 році мисткиня представила свою першу персональну виставку "Конструкція" в Бережанах. Місцеві медіа тоді відзначали її глибокий підхід і виразну інтелектуальну інтуїцію, підкреслюючи, що її роботи порушують важливі суспільні й особистісні теми.

Дивіться роботи Мирослави Копчі / Фото з її інстаграм-сторінки

 

Художниця брала участь у багатьох виставкових проєктах в Україні та за кордоном, а також долучалася до низки мистецьких і дизайнерських колаборацій. Крім цього, Копча була дизайнеркою команди Frontline Team

Мирослава й Артур долучилися до добровольчого підрозділу аеророзвідки, коригування вогню та ударних БПаК, де захищали Україну.

Вони були світлими та щирими Людьми. Гідними Українцями. Тими, хто робив світ навколо себе кращим навіть у найтемніші дні. Для нас велика честь служити з вами в одному строю. Ми продовжимо вашу роботу. Ми помстимось,
– написали на сторінці підрозділу.

До речі, "Акіра" створила візуальний стиль для виробництва тюнінгу зброї "Крук", де працював конструктором її побратим Артур Вільчинський. 

Про важку втрату висловилися й у "Круку".

Вчора нас в Круку стало менше, а хто залишився стали злішими. Двоє наших талановитих та відданих людей загинули вчора вночі під час виконання бойового завдання,
– йдеться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять і шана полеглим воїнам!

