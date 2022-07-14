Вражає ціль за 6 секунд у радіусі 4 кілометрів: як працює Mistral, яким ЗСУ б'ють по окупантах

Українські військові отримали від Франції переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК) Mistral. Цей високоточний ПЗРК не залишає ворогу шансів вижити.

Ракета розганяється до 2762 кілометрів на годину

В оперативному командуванні "Південь" детально розповіли про Mistral. Повідомляється, що ПЗРК має стандартну конфігурацію, яка характерна і для інших зразків зброї цього класу.

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Зенітна керована ракета поміщена в одноразовий транспортно-пусковий контейнер, до якого перед здійсненням пострілу приєднується електронний пусковий пристрій.

Пусковий блок містить апаратуру визначення "свій-чужий", а також тепловізійний приціл для стрільби в нічних умовах. Для зручного пуску комплекс розміщується на тринозі із сидінням стрільця-оператора,

– йдеться у повідомленні.

Українські військові зазначають, що французький ПЗРК під час транспортування пакується у два контейнери. Загальна маса складає близько 50 кілограмів.

Керована ракета складається з корпусу, інфрачервоної головки самонаведення (ГСН), електронної апаратури наведення та електричних серводвигунів для управління.

. Електричний серводвигун – автономний електричний пристрій, який обертає деталі ракети з високою ефективністю та точністю.

Як розповіли в ОК "Південь", для приведення ПЗРК Mistra в бойову готовність потрібно близько однієї хвилини. Час перезарядження комплексу складає всього 30 секунд.

Час старту ракети після натискання на спуск становить 3 – 5 секунд. Стартовий двигун виштовхує ракету з транспортно-пускового контейнера з початковою швидкістю 40 метрів на секунду.

При цьому розкриваються площини стабілізатора та аеродинамічні керма, якими здійснюється управління ракетою у польоті. Маршовий двигун вмикається з відривом приблизно 15 метрів від пускової установки й розганяє ракету до максимальної швидкості 2,6 Маха (майже 2762 кілометрів на годину),

– повідомили військові.

Ракеті вистачає лише 6 секунд, щоб досягти повітряної цілі в радіусі 4 кілометрів.

Головка самонаведення ракети ПЗРК Mistral здатна захоплювати й супроводжувати літаки на дальностях понад 6 кілометрів і вертоліт – понад 4 кілометри навіть на зустрічних курсах.

Як повідомили у "Півдні", для досягнення високої чутливості ГСН застосовується охолодження приймача сигналу (балон з холодоагентом кріпиться до пускового механізму). Така конструкція дозволяє значно збільшити точність наведення ракети на ціль.

Повідомляється, що похибка наведення ракети становить лише 1 метр. Підрив на такій відстані від цілі осколково-фугасної бойової частини ракети масою 3 кілограми, що містить кілька десятків вольфрамових кульок, призводить до гарантованого ураження повітряного об'єкта.

Яку ще допомогу Україна отримує від Франції

У червні президент Франції Еммануель Макрон відвідав Київ, де зустрівся з Володимиром Зеленський. Тоді Макрон повідомив, що Франція надасть Україні додаткові самохідні артилерійські установки Caesar і мобільну систему для аналізу ДНК для розслідування воєнних злочинів.

Наприкінці червня міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що його країна надасть Україні броньовані машини французького виробництва VAB. Також у Франції думають про те, щоб передати Україні протикорабельні ракети Exocet.

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