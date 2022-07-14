Поражает цель за 6 секунд: как работает Mistral, которым ВСУ бьют по врагу

Украинские военные получили от Франции переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Mistral. Этот высокоточный ПЗРК не оставляет врагу шансы выжить.

Ракета разгоняется до 2762 км/ч.

В оперативном командовании "Юг" подробно рассказали о Mistral. Сообщается, что ПЗРК имеет стандартную конфигурацию, характерную и для других образцов оружия этого класса.

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Зенитная управляемая ракета помещена в одноразовый транспортно-пусковой контейнер, к которому перед выстрелом присоединяется электронное пусковое устройство.

Пусковой блок содержит аппаратуру определения "свой-чужой", а также тепловизионный прицел для стрельбы в ночных условиях. Для удобного пуска комплекс размещается на треноге с сиденьем стрелка-оператора,

– говорится в сообщении.

Украинские военные отмечают, что французский ПЗРК во время транспортировки упаковывается в два контейнера. Общая масса составляет около 50 кг.

Управляемая ракета состоит из корпуса, инфракрасной головки самонаведения (ГСН), электронной аппаратуры наведения и электрических серводвигателей для управления.

. Электрический серводвигатель – автономное электрическое устройство, вращающее детали ракеты с высокой эффективностью и точностью.

Как рассказали в ОК "Юг", для приведения ПЗРК Mistral в боевую готовность нужно около одной минуты. Время перезарядки комплекса составляет всего 30 секунд.

Время старта ракеты по нажатию на спуск составляет 3 – 5 секунд. Стартовый двигатель выталкивает ракету из транспортно-пускового контейнера с начальной скоростью 40 метров в секунду.

При этом раскрываются плоскости стабилизатора и аэродинамические рули, которыми осуществляется управление ракетой в полете. Маршевый двигатель включается на расстоянии примерно 15 метров от пусковой установки и разгоняет ракету до максимальной скорости 2,6 Маха (почти 2762 километров в час),

– сообщили военные.

Ракете хватает всего 6 секунд, чтобы добиться воздушной цели в радиусе 4 километров.

Головка самонаведения ракеты ПЗРК Mistral способна захватывать и сопровождать самолеты на дальностях более 6 км и вертолет – более 4 км даже на встречных курсах.

Как сообщили в "Юге", для достижения высокой чувствительности ГСН применяется охлаждение приемника сигнала (баллон с хладагентом крепится к пусковому механизму). Такая конструкция позволяет значительно увеличить точность наведения ракеты на цель.

Сообщается, что погрешность наведения ракеты составляет всего 1 метр. Подрыв на таком расстоянии от цели осколочно-фугасной боевой части ракеты массой 3 килограмма, содержащей несколько десятков вольфрамовых шаров, приводит к гарантированному поражению воздушного объекта.

Какую помощь Украина получает от Франции

В июне президент Франции Эммануэль Макрон посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Тогда Макрон сообщил, что Франция предоставит Украине дополнительные самоходные артиллерийские установки Caesar и мобильную систему для анализа ДНК для расследования военных преступлений.

В конце июня министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что его страна предоставит Украине бронированные машины французского производства VAB. Также во Франции думают о том, чтобы передать Украину противокорабельные ракеты Exocet.

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