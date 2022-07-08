В Минобороны обнародовали видео, как "Milan-2" используют бойцы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев.

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Что известно о "Milan-2"

Бронебойность ракеты достигает 1000 мм. В Министерстве отметили, что этого предостаточно для эффективного поражения основных агрегатов танка. Добавили, что экипаж внутри с помощью этого оружия можно превратить в "стейк прожарки medium".

Кроме того, ракета достигает цели всего за 24 секунды.

Во время полета ракета автоматически поднимается примерно на 0,5 метров выше линии визирования. Таким образом, она избегает возможных препятствий.

Боеголовка разражается даже под острыми углами встречи с целью.

Собственно, из-за такой мощности ПТРК Milan-2 находится на вооружении сухопутных армий более 40 стран мира. В частности, в Австралии, Бельгии, Греции, Португалии, Сингапуре, Турции, Уругвае, Хорватии, Эстонии.

Украина получит еще больше HIMARS

США объявили о еще одном пакете вооружений для Украины стоимостью 400 миллионов долларов. Туда вошли и 4 новых системы HIMARS. Они уже направляются в Украину. Кроме того, Украина получила от США 8 таких систем.

Заметим, РСЗО HIMARS способствуют контрнаступлению ВСУ на Запорожском и Херсонском направлениях. Украинские воины показывали видео с работой системы.

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