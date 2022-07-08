У Міноборони оприлюднили відео, як "Milan-2" використовують бійці 72 ОМБр імені Чорних Запорожців.

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Що відомо про "Milan-2"

Бронебійність ракети сягає 1000 мм. У Міністерстві зауважили, що цього більш ніж достатньо для ефективного ураження основних агрегатів танка. Додали, що екіпаж всередині за допомогою цієї зброї можна перетворити на "стейк прожарки medium".

Крім того, ракета досягає цілі всього за 24 секунди.

Під час польоту ракета автоматично піднімається приблизно на 0,5 метрів вище за лінію візирування. Таким чином вона уникає можливих перешкод.

Боєголовка вибухає навіть під гострими кутами зустрічі з ціллю.

Власне, через таку потужність ПТРК Milan-2 перебуває на озброєнні сухопутних армій понад 40 країн світу. Зокрема, в Австралії, Бельгії, Греції, Португалії, Сінгапуру, Туреччини, Уругваю, Хорватії, Естонії.

Україна отримає ще більше HIMARS

США оголосили про ще один пакет озброєнь для України вартістю 400 мільйонів доларів. Туди увійшли і 4 нові системи HIMARS. Вони вже прямують до України. Крім цього, Україна отримала від США 8 таких систем.

Зауважимо, РСЗВ HIMARS сприяють контрнаступу ЗСУ на Запорізькому та Херсонському напрямках. Українські воїни показували відео з роботою цієї системи.

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