В Украине решается вопрос о европейской безопасности. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев, сообщает 24 канал.

Франция, Германия, Италия и Румыния поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, – Макрон.

Франция предоставит дополнительные Caesar

Макрон подчеркнул, что они с президентом Владимиром Зеленским обсудили потребности Украины. Франция готова отвечать на эти запросы, будут усиливать военную поддержку. Страна предоставит дополнительные самоходные артиллерийские системы Caesar, которые помогут ВСУ отражать агрессию России. Решение Макрон обещает одобрить в ближайшие недели.

Кроме уже доставленных 12 Caesar, я принял решение поставить 6 дополнительных,

– сказал французский президент.

Также Франция выступила с инициативой отправить в Украину военных экспертов, чтобы расследовать военные преступления. Они не могут остаться безнаказанными. Поэтому в ближайшее время Франция также передаст мобильную лабораторию для анализа ДНК.

Обратите внимание! Caesar является флагманом французской артиллерии. Самоходные установки могут запускать 155 миллиметровые снаряды на расстоянии 40 километров со скоростью от шести до восьми выстрелов в минуту.

Условия мира будет устанавливать Украина

Макрон также подчеркнул, что именно Украина будет решать, когда будет прекращать войну и садиться за стол переговоров с государством-агрессором. Кроме этого президент Франции процитировал гимн Украины: "Еще не умерла Украина, ни слава, ни воля". Он добавил, что эти строчки особенно звучат в сегодняшнем трагическом контексте.

Визит европейских лидеров в Украину

В Киев 16 июня, кроме Макрона, прибыли канцлер Германии Олаф Шольц , премьер Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Иоганнис. Это первый визит с начала полномасштабной войны.

Зеленский подчеркнул, что визит войдет в историю Европы . Кстати, по итогам встречи политики заявили, что Франция, Германия, Италия и Румыния поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

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