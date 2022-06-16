В Україні вирішується питання європейської безпеки. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Києва, інформує 24 канал.

До речі Франція, Німеччина, Італія і Румунія підтримали надання Україні статусу кандидата в ЄС, – Макрон

Франція надасть додаткові Caesar

Макрон наголосив, що вони із президентом Володимиром Зеленським обговорили потреби України. Франція готова відповідати на ці запити, посилюватимуть військову підтримку. Країна надасть додаткові самохідні артилерійські системи Caesar, які допоможуть ЗСУ відбивати агресію Росії. Рішення Макрон обіцяє схвалити найближчими тижнями.

Крім уже доставлених 12 Caesar, я ухвалив рішення поставити 6 додаткових,

– сказав французький президент.

Також Франція виступила з ініціативою відправити до України військових експертів, щоб розслідувати воєнні злочини. Вони не можуть залишитись безкарними. Тому найближчим часом Франція також передасть мобільну лабораторію для аналізу ДНК.

Зверніть увагу! Caesar є флагманом французької артилерії. Самохідні установки можуть запускати 155 міліметрові снаряди на відстані 40 кілометрів зі швидкістю від шести до восьми пострілів за хвилину.

Умови миру встановлюватиме Україна

Макрон також наголосив, що саме Україна вирішуватиме, коли припинятиме війну та сідатиме за стіл переговорів з державою-агресором. Крім цього, президент Франції процитував гімн України: "Ще не вмерла України, ні слава, ні воля". Він додав, що ці рядки особливо звучать у сьогоднішньому трагічному контексті.

Візит європейських лідерів в Україну

До Києва 16 червня, крім Макрона, прибули канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс. Це їх перший візит від початку повномасштабної війни.

Зеленський наголосив, що візит увійде в історію Європи. До речі, за підсумками зустрічі політики заявили, що Франція, Німеччина, Італія і Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС.

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