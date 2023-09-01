Місцеві громади спрямували на оборону близько половини надходжень від ПДФО військових

Майже половина податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який надходить до місцевих бюджетів від зарплат військовослужбовців, була перерахована на безпеку та оборону країни. Це відбулося всупереч відсутності законодавчого дозволу.

Про це пишуть радниця голови Асоціації міст України з муніципальних питань, народна депутатка Оксана Продан та виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. Автори пояснюють, чому допомогу громад Силам оборони необхідно легалізувати й для чого в громади мають і надалі надходити 64% ПДФО, включаючи податок з грошового забезпечення військовослужбовців.

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Чому допомогу громад Силам оборони необхідно легалізувати

У матеріалі мовиться, що сумарно витрати з бюджетів громад, пов'язані з безпекою та обороною, становлять 52,28 мільярда гривень.

Автори наголошують, що мовиться тільки про прямі перерахування з місцевих бюджетів, без знайдених благодійних, спонсорських і донорських коштів на паливо, дрова, запчастини й дрони.

При цьому автори спростовують тезу про те, що слід забрати військовий ПДФО у місцевих громад, які начебто не допомагають чи недостатньо допомагають ЗСУ.

Річ у тім, що використання 64% ПДФО місцевих громад простіше простежити, аніж 36% податку, які надходять до державного бюджету. Відтак, зменшується корупційна загроза.

Кошти сіл, селищ і міст значно відкритіші для контролю як громадян, так і контролюючих підрозділів, а отже, менш корупційні. Коли на оборону Україна може давати лише кошти з власних податків, а їх тільки 31 копійка з гривні, то спрямовувати ресурси необхідно через ті органи, де найбільші прозорість і звітність, а це органи місцевого самоврядування,

– йдеться у статті.

Автори пишуть, що є витрати, які муніципалітети окремо не обліковують, але здійснюють. За ці гроші місцеві бюджети покривають:

лікування поранених, особливо в прифронтових громадах,

поточну допомогу військовослужбовцям, які переїжджають чи розквартировані в громадах,

реабілітація ветеранів та їхня соціалізація й повернення до життя,

покриття пільг для родин військових.

"Для прикладу, постановою від 01.06.2023 року №547 уряд установив безкоштовне харчування 1 мільйона 640 тисяч дітей, постраждалих унаслідок воєнних дій, але звично не виділив на це 28,7 мільярда гривень, які будуть забезпечені з місцевих бюджетів протягом двох років. Чи перестануть громади робити все це без військового ПДФО? Звичайно, ні! Чи робитиме це держава, забравши від людей їхній податок? На жаль, ні", – пишуть аналітики.

Раду закликають легалізувати витрати муніципалітетів на оборону

Підбиваючи підсумки, автори зазначають, що муніципалітети навіть без законодавчого забезпечення, всупереч позиції контролерів і правоохоронців, уже перерахували на безпеку та оборону понад 45% від військового ПДФО, отриманого до місцевих бюджетів.

Аналітики наголошують, що всі ці видатки прозорі й під постійним контролем низки державних органів. Зокрема, проходять постійний контроль казначейства ще до проплати.

Відтак, автори матеріалу закликають парламент ухвалити законопроєкти, які легалізують витрати муніципалітетів на оборону й дадуть їм можливість без кримінальної відповідальності допомагати військовим.