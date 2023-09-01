Местные общины направили на оборону около половины поступлений от НДФЛ военных

Почти половина налога на доходы физических лиц (НДФЛ), поступающего в местные бюджеты от зарплат военнослужащих, была перечислена на безопасность и оборону страны. Это произошло вопреки отсутствию законодательного разрешения.

Об этом пишут советница главы Ассоциации городов Украины по муниципальным вопросам, народный депутат Оксана Продан и исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан. Авторы объясняют, почему помощь общин Силам обороны необходимо легализовать и для чего в общины должны и дальше поступать 64% НДФЛ, включая налог с денежного довольствия военнослужащих.

Обратите внимание У общин заберут 4% НДФЛ, которые предназначались для сдерживания тарифов, – Продан

Почему помощь общин Силам обороны необходимо легализовать

В материале говорится, что суммарно расходы из бюджетов общин, связанные с безопасностью и обороной, составляют 52,28 миллиарда гривен.

Авторы отмечают, что речь идет только о прямых перечислениях из местных бюджетов, без найденных благотворительных, спонсорских и донорских средств на топливо, дрова, запчасти и дроны.

При этом авторы опровергают тезис о том, что следует забрать военный НДФЛ у местных общин, которые якобы не помогают или недостаточно помогают ВСУ.

Дело в том, что использование 64% НДФЛ местных общин проще отследить, чем 36% налога, поступающих в государственный бюджет. Следовательно, уменьшается коррупционная угроза.

Средства сел, поселков и городов значительно более открыты для контроля как граждан, так и контролирующих подразделений, а значит, менее коррупционны. Если на оборону Украина может давать только средства из собственных налогов, а их только 31 копейка с гривны, то направлять ресурсы необходимо через те органы, где наибольшие прозрачность и отчетность, а это органы местного самоуправления,

– говорится в статье.

Авторы пишут, что есть расходы, которые муниципалитеты не учитывают отдельно, но осуществляют. За эти деньги местные бюджеты покрывают:

лечение раненых, особенно в прифронтовых общинах,

текущую помощь военнослужащим, переезжающим или расквартированным в общинах,

реабилитация ветеранов и их социализация и возвращение к жизни,

покрытие льгот для семей военных.

"К примеру, постановлением от 01.06.2023 года №547 правительство установило бесплатное питание 1 миллиона 640 тысяч детей, пострадавших в результате военных действий, но привычно не выделило на это 28,7 миллиарда гривен, которые будут обеспечены из местных бюджетов в течение двух лет. Перестанут ли общины делать все это без военного НДФЛ? Конечно, нет! Будет ли делать это государство, забрав у людей их налог? К сожалению, нет", – пишут аналитики.

Раду призывают легализовать расходы муниципалитетов на оборону

Подводя итоги, авторы отмечают, что муниципалитеты даже без законодательного обеспечения, вопреки позиции контролеров и правоохранителей, уже перечислили на безопасность и оборону более 45% военного НДФЛ, полученного в местные бюджеты.

Аналитики подчеркивают, что все эти расходы прозрачны и под постоянным контролем ряда государственных органов. В частности, проходят постоянный контроль казначейства еще до оплаты.

Авторы материала призывают парламент принять законопроекты, которые легализуют расходы муниципалитетов на оборону и дадут им возможность без уголовной ответственности помогать военным.