Про це пишуть радниця голови Асоціації міст України з муніципальних питань, народна депутатка Оксана Продан та виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. Автори пояснюють, чому допомогу громад Силам оборони необхідно легалізувати й для чого в громади мають і надалі надходити 64% ПДФО, включаючи податок з грошового забезпечення військовослужбовців.

Зверніть увагу У громад заберуть 4% ПДФО, які призначались для стримання тарифів, – Продан

Чому допомогу громад Силам оборони необхідно легалізувати

У матеріалі мовиться, що сумарно витрати з бюджетів громад, пов'язані з безпекою та обороною, становлять 52,28 мільярда гривень.

Автори наголошують, що мовиться тільки про прямі перерахування з місцевих бюджетів, без знайдених благодійних, спонсорських і донорських коштів на паливо, дрова, запчастини й дрони.

При цьому автори спростовують тезу про те, що слід забрати військовий ПДФО у місцевих громад, які начебто не допомагають чи недостатньо допомагають ЗСУ.

Річ у тім, що використання 64% ПДФО місцевих громад простіше простежити, аніж 36% податку, які надходять до державного бюджету. Відтак, зменшується корупційна загроза.

Кошти сіл, селищ і міст значно відкритіші для контролю як громадян, так і контролюючих підрозділів, а отже, менш корупційні. Коли на оборону Україна може давати лише кошти з власних податків, а їх тільки 31 копійка з гривні, то спрямовувати ресурси необхідно через ті органи, де найбільші прозорість і звітність, а це органи місцевого самоврядування,

– йдеться у статті.

Автори пишуть, що є витрати, які муніципалітети окремо не обліковують, але здійснюють. За ці гроші місцеві бюджети покривають:

лікування поранених, особливо в прифронтових громадах,

поточну допомогу військовослужбовцям, які переїжджають чи розквартировані в громадах,

реабілітація ветеранів та їхня соціалізація й повернення до життя,

покриття пільг для родин військових.

"Для прикладу, постановою від 01.06.2023 року №547 уряд установив безкоштовне харчування 1 мільйона 640 тисяч дітей, постраждалих унаслідок воєнних дій, але звично не виділив на це 28,7 мільярда гривень, які будуть забезпечені з місцевих бюджетів протягом двох років. Чи перестануть громади робити все це без військового ПДФО? Звичайно, ні! Чи робитиме це держава, забравши від людей їхній податок? На жаль, ні", – пишуть аналітики.

Раду закликають легалізувати витрати муніципалітетів на оборону

Підбиваючи підсумки, автори зазначають, що муніципалітети навіть без законодавчого забезпечення, всупереч позиції контролерів і правоохоронців, уже перерахували на безпеку та оборону понад 45% від військового ПДФО, отриманого до місцевих бюджетів.

Аналітики наголошують, що всі ці видатки прозорі й під постійним контролем низки державних органів. Зокрема, проходять постійний контроль казначейства ще до проплати.

Відтак, автори матеріалу закликають парламент ухвалити законопроєкти, які легалізують витрати муніципалітетів на оборону й дадуть їм можливість без кримінальної відповідальності допомагати військовим.