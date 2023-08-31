Об этом заявила народный депутат VII и VIII созывов, советник главы Ассоциации городов Украины Оксана Продан в колонке для LB.ua.

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"Минфин письмом от 16.08.2023 сообщил на всю страну, что с 2024 года в местные бюджеты будет зачисляться 60% НДФЛ вместо 64%, как это было раньше. А 28.08.2023 обратился в регионы за информацией об использовании тех 4%, которые уже решил забрать. Хотя причиной изъятия доходов у громад Минфин озвучил руководству государства и народным депутатам от монобольшинства, что муниципалитеты неэффективно использовали дополнительные 4% НДФЛ", – отметила Продан.

То есть, объявляя параметры местных бюджетов на 2024 год без 4% НДФЛ, Минфин вообще не владел информацией и статистику для высшего руководства государства и народных депутатов брал "с потолка",

– подчеркнула Оксана Продан.

Центральная власть оказывает давление на регионы

Она напомнила, что 4% налога на доходы физических лиц (НДФЛ), о которых идет речь, были предусмотрены Меморандумом между правительством и органами местного самоуправления от 30 сентября 2021 года как дополнительные финансовые ресурсы для сдерживания роста тарифов на тепло.

По словам Продан, центральная власть сейчас оказывает давление на регионы, чтобы обосновать свое решение об уменьшении процента НДФЛ для местных бюджетов.

Минфин понял, что расчетов своей позиции не имеет, и письмом от 28.08.2023 обратился к регионам с просьбой срочно предоставить информацию об использовании дополнительных 4% НДФЛ. Сегодня громады говорят о давлении из центра на местных начфинов, чтобы те "нарисовали" данные о том, что денег Минфин дал больше, чем потратили на тепло в 2022 году,

– подчеркнула Оксана Продан.

При этом Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, уже 24.08.2023 предоставила парламенту, правительству и Офису Президента Украины расчеты о том, что 4% НДФЛ недостаточно покрывают потребность громад для сдерживания тарифов на тепло, сообщила Продан.

"Манипуляции Минфина с 4% НДФЛ являются поводом для Президента, Премьер-министра и народных депутатов Украины задать вопрос: обещание увеличить финансирование ВСУ за счет изъятия "военного" НДФЛ у громад – тоже наглая ложь?» – резюмировала Оксана Продан.