Украинский бизнес вносит неоценимый вклад в победу Украины. Кроме поддержки экономики, предприниматели прилагают много средств на помощь ВСУ.

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Вместе с тем важно, чтобы бизнес платил налоги. Об этом попросил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, уплата налогов – это честность, которую нельзя разрушать. Помощь армии сейчас важна для каждого, но она не дает оснований избегать законных обязательств.

Если даже в уплате налогов я нахожу баланс: что-то плачу, что-то не плачу, где-то говорю, что я помогал Вооруженным силам, неуплата налогов – это нечестно. Нечестно сегодня прикрывать свои любые шаги посредством Вооруженных Сил,

– сказал Зеленский.

Также он подчеркнул, что уплаты налогов требует закон, в то время как помощь армии – дело добровольное. Впрочем, не стоит пренебрегать и этой сферой, ведь наши воины защищают каждого.