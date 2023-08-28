Український бізнес робить неоціненний внесок у перемогу України. Окрім підтримки економіки підприємці докладають багато коштів на допомогу ЗСУ.

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Разом з тим важливо, аби бізнес сплачував податки. Про це попросив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, сплата податків – це чесність, яку не можна руйнувати. Допомога армії зараз важлива діяльність для кожного, але вона не дає підстав уникати законних зобов'язань.

Якщо навіть у сплачуванні податків я знаходжу баланс: щось плачу, щось не плачу, десь кажу, що я допомагав Збройним силам, несплата податків – це нечесно. Нечесно сьогодні прикривати свої будь-які кроки допомогою Збройним силам,

– сказав Зеленський.

Також він підкреслив, що сплати податків вимагає закон, в той час як допомога армії – справа добровільна. Втім, не варто нехтувати й цією сферою, адже наші воїни боронять кожного.