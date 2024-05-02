Проти "імперії зла": які перспективи мітингів у Грузії

У Грузії у другому читанні ухвалили закон про "іноагентів", який подібний до закону в Росії. Біля грузинського парламенту відновилася акція протесту, яку намагалися розігнати.

Грузинський журналіст та автор програми "Контекст" Іраклій Табліашвілі заявив 24 Каналу, що грузинський народ протестує не лише проти цього закону чи влади, але й проти Російської імперії. Він додав, що молодь, яка блокує практично усі центральні вулиці Тбілісі, це розуміє. Зазначимо, що масові протести у країні розпочалися ще після голосування за закон у першому читанні.

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"Покоління прекрасно розуміє, що Грузії з Росією не по дорозі", – наголосив Табліашвілі.

Росія ще на початку 90-х років минулого століття окупувала частину Грузії, а потім ще у 2008-му році додатково туди увірвалася та знову окупувала її територію. До того ж країна-агресорка у 2014-му році окупувала Крим та частину Донецької, Луганської областей України. А у 2022-му році розпочала повномасштабну війну проти української держави.

Вона не зупиняється, вона не кається. Росія – блюзнірська країна. Покоління, яке народилося у двохтисячні роки, яке лише візьме участь у виборах, воно теж розуміє, з якою блюзнірською державою ми маємо справу. "Імперія зла",

– сказав грузинський журналіст.

Росія не зупиняється і продовжує війну проти усіх народів, які люблять свободу. Грузинська молодь вийшла на вулиці й не зупиниться доти, доки не вижене усіх ставлеників ФСБ або Кремля, які останні 11 – 12 років керують у Грузії.

Можливе "крило" Росії

Грузинський журналіст зазначив, що колишній прем'єр Грузії та засновник партії, яка керує у країні, Бідзіна Іванішвілі практично напряму заявив, що Грузія буде диктаторською країною згідно з його концепцією. А він, мовляв, ще керуватиме приблизно до 2030-го року. Також Іванішвілі фактично анонсував, що у майбутньому Грузія не стане членом ЄС.

"Він сказав, що не буде жодного опозиційного каналу, телебачення, ЗМІ, неурядових організацій, політичних партій. Усіх опонентів він прибере. І для галочки, він наголосив, що після цього Грузія увійде до Євросоюзу", – сказав автор програми "Контекст".

Однак грузини розуміють, що, якщо колишнього прем'єра не зупинити, то тоді Грузія не те, що не потрапить у ЄС чи НАТО, а опиниться під "крилом" Росії.

За словами Табліашвілі, засновник цієї партії повторював тези Кремля щодо Революції Гідності та війни Росії проти України. Мовляв, "це все нав'язав Захід".

Звичайно ж, що ми приберемо ось цю "російську мрію" (партія "Грузинська мрія" – 24 Канал), тобто команду Іванішвілі, яка в принципі вже відкрито всім каже – і грузинам, західним нашим партнерам, що вона підпорядкована Кремлю, Путіну,

– наголосив грузинський журналіст.

Усе через те, що ця команда йде проти історії Грузії та майбутнього грузинського народу.

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