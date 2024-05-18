Новий закон про мобілізацію набуває чинності: що змінюється для українців з 18 травня

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Сьогодні, 18 травня, набуває чинності новий закон, що передбачає посилення мобілізаційних заходів в Україні на тлі повномасштабної російсько-української війни. Документ передбачає зміни у процедурах призову, обліку даних та посилення відповідальності за ухилення від проходження військової служби.

Зокрема закон передбачає, що всі військовозобов'язані повинні оновити свої дані в ТЦК або через онлайн-сервіс.

Про те, які зміни чекають на українців відповідно до нового закону, який набув чинності – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Військовий облік

Відповідно до нового закону, призовний вік в Україні з 27 знижується до 25 років. Крім того, протягом 60 днів з дня набуття чинності законом, тобто з 18 травня, всі військовозобов'язані повинні оновити свої дані. Це можна буде зробити різними способами:

у ТЦК, які тепер працюють у цілодобовому режимі;

через ЦНАП;

в електронному кабінеті або через застосунок Резерв+, де з 18 червня буде доступний QR-код, який можуть відсканувати представники уповноважених органів для перевірки даних.

Зокрема військовозобов'язані повинні повідомляти ТЦК про зміну місця проживання.

Також від сьогодні усі військовозобов'язані повинні носити із собою військово-облікові документи (військові квитки, тимчасові посвідчення, посвідчення про військовий облік). Їх потрібно пред'являти на вимогу поліції та ТЦК.

Від військового обліку звільнені ті, хто відбуває покарання та до кого застосовані примусові медичні заходи.

Водночас закон передбачає військовий облік для жінок з медичною та фармацевтичною освітою, які придатні до служби за віком та станом здоров'я. Вони можуть бути призвані у довільному порядку. Водночас для жінок, які мають спеціальність, споріднену з військово-обліковою, військовий облік є добровільним.

Крім того, новий закон зобов'язує МСЕК протягом 7 днів повідомляти ТЦК про визнання особами з інвалідністю або зміну групи інвалідності призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Неявка в ТЦК

Новий закон передбачає також, що представники ТЦК під час вручення повістки повинні назвати свої прізвища, імена та по-батькові і посаду, а також показати службове посвідчення.

Після вручення повістки військовозобов'язаний повинен з'явитися до ТЦК у зазначений день та час, проте неявка з поважних причин не вважатиметься порушенням. Мова йде про:

перешкоди стихійного характеру, хворобу громадянина, воєнні дії на відповідній території та їхні наслідки або інші обставини, які унеможливили прибуття в зазначений день та час;

смерть близького родича військовозобов'язаного або його дружини/її чоловіка (батьки, чоловік/дружина, діти, брати, сестри, бабусі чи дідусі).

Проте не пізніше трьох днів військовозобов'язаний повинен повідомити про причину неявки.

Під час перевірки документів уповноважені особи можуть здійснювати фото і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів.

Вручення повісток

З 18 травня вручатимуть повістки не лише працівники ТЦК. Вручати їх можуть також:

представники органу СБУ чи Служби зовнішньої розвідки;

представники органу місцевого самоврядування;

керівники підприємства, установи, організації, де працюють військовозобов’язані;

керівники навчальних закладів;

управителі багатоквартирних будинків.

Проте закон не встановлює конкретних місць, де можуть вручати повістки громадянам.

Однак як і раніше врученою повістка вважатиметься тільки при її отримання призовником, військовозобов'язаним чи резервістом.

Покарання за неявку до ТЦК

Відповідно до закону, за неявку до ТЦК без поважної причини, які перелічені вище, на військовозобов'язаного чекають санкції. Керівник ТЦК може звернутися до поліції щодо адміністративного затримання порушника та доправлення його до центру комплектування. Такі заходи можуть бути застосовані у випадку неявки на виклик ТЦК чи на військово-лікарську комісію, або ж для уточнення даних протягом 60 діб з 18 травня.

Якщо поліція не може здійснити адміністративне затримання, керівник ТЦК протягом 5 днів з моменту отримання такого повідомлення надсилає рекомендований лист на поштову адресу військовозобов'язаного чи резервіста з вимогою з'явитися.

Також ТЦК може звернутися до суду з заявою про застосування тимчасового обмеження такої особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації. Позов до суду першої інстанції подається протягом 30 днів з виникнення підстави для такого кроку.

Заява до суду з боку ТЦК повинна містити:

найменування суду, до якого скеровують заяву на розгляд;

повне найменування позивача та його адресні дані;

дані відповідача (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання/перебування, поштовий індекс, засоби зв'язку, код платника податків, номер та серія паспорта, відомість про наявність чи відсутність електронного кабінету);

зміст вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;

перелік документів та інших доказів;

підпис уповноваженої особи позивача та докази на підтвердження її повноважень.

Водночас суд може відмовити у задоволенні позову суду у випадку, якщо таке рішення може призвести до втрати основного доходу відповідача, або ж якщо відповідач використовує транспорт у зв'язку з інвалідністю чи утриманням людини з інвалідністю.

За неявку по повістці на уточнення, оновлення даних або ж на повістку на військово-лікарську комісію громадянин може отримати покарання у вигляді штрафу. Однак ігнорування мобілізаційного розпорядження передбачає кримінальну відповідальність терміном від 3 до 5 років.

Заохочення для військовослужбовців

Закон про мобілізацію передбачає виплати грошових нагород військовослужбовцям за знищену чи захоплену ворожу техніку у розмірі від 4 до 300 прожиткових мінімумів (станом на зараз йдеться про премії у розмірі від 11 680 до 876 000 гривень). Також за це передбачена додаткова відпустка не більше 15 днів на рік.

Громадяни, які підписали контракт, протягом трьох місяців з моменту підписання мають право на отримання сертифікату на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 000 гривень.

Громадяни, які самостійно прибули до ТЦК та підлягають скеруванню на навчання, мають право на отримання відстрочки на 2 місяці для вирішення усіх потрібних питань.

Військові у разі укладання контракту мають право на компенсацію 50% першого внеску за кредитом по програмі єОселя та додатково 100 000 гривень після першого року військової служби, та ще 100 000 гривень після другого.

Віськовослужбовцям та їхнім дружинам чи чоловікам під час служби не нараховуватимуть штрафні санкції, пеню за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом. Однак це не стосується кредитних договорів на купівлю квартири, будинку чи автомобіля.

Для військових передбачена щорічна відпустка, основна частина якої має тривати не менше 15 календарних днів за умови одночасної відсутності не більше 30% особовго складу.

Для військових, звільнених з полону, у випадку висловлення бажання продовжити військову службу, передбачена відпустка протягом 90 днів без поділу на частини зі збереженням грошового забезпечення.

Базова військова підготовка

Також закон про мобілізацію передбачає введення базової військової підготовки та базової військової служби для призовників замість строкової. ЇЇ можна буде пройти у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах центрах Збройних Сил України. Метою такої підготовки є здобуття базових навичок та військово-облікової спеціальності, необхідних для захисту України. До її проведення залучатимуть громадські організації та об'єднання, зокрема ветеранські.

Базова військова підготовка/служба повинні розпочатися з 1 вересня 2025 року. До того часу здійснюватиметься необхідна підготовка.

Базова військова підготовка буде включена у навчальні плани вишів, незалежно від форм власності. Її повинні пройти усі призовники, визнані придатними до служби, до 24 років. Час проходження призовники обиратимуть самостійно. Для жінок ця підготовка є добровільною.

У мирний час підготовка триватиме 5 місяців: 3 місяці відводиться на загальновійськову підготовку, а ще 2 – на фахову. Під час дії воєнного стану термін загальновійськової підготовки скорочується до 1 місяця, і таким чином сумарна тривалість БВП – 3 місяці.

Відстрочку від проходження базової військової підготовки зможуть отримати:

громадяни, визнані тимчасово непридатними до служби за станом здоров'я;

студенти закладів загальної середньої освіти III ступеня, професійної/професійно-технічної освіти, фахової передвищої та/або вищої освіти, закладів середньої та вищої духовної освіти за денною або дуальною формою навчання, інтерни та аспіранти;

громадяни, які уже обрали рік проходження підготовки;

ті, хто має право на звільнення від служби з поважних причин.

Від проходження БВП звільняються особи, визнані непридатними до служби, або ті, хто до отримання українського громадянства проходив військову службу в іншій державі.

Чоловіки, які до 60 років не пройшли базової військової підготовки або служби, не можуть обіймати державні посади. Винятком є тільки ті, хто був непридатним до служби за станом здоров'я. Вимога про проходження служби не поширюється на прокурорів САП.

Також закон передбачає введення звання військового рекрута – особи, яка проходить випробування при прийнятті на військову службу за контрактом до закінчення випробування, проходить базову військову службу або призвана на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період протягом строку підготовки у навчальних центрах.

Крім того, закон зобов'язує медичні установи під час скерування на базову військову підготовку повідомляти ТЦК протягом 3 днів про призовників віком від 18 до 25 років, які проходять лікування у стаціонарі.

Перевірку підстав щодо надання відстрочки та її оформлення буде проводити ТЦК. Також відстрочка може оформлюватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів, який має запрацювати на початку червня.

Відстрочка від мобілізації

Відповідно до закону, з 18 травня не підлягають призову під час мобілізації:

заброньовані працівники, які перебувають на спеціальному військовому обліку;

особи, визнані тимчасово непридатними за станом здоров'я на період від 6 до 12 місяців. Однак після закінчення цього терміну комісію потрібно пройти повторно;

громадяни, на утриманні яких перебувають троє чи більше дітей віком до 18 років. Винятками є тільки ті, у кого є заборгованість по сплаті аліментів, розмір якої перевищує суму платежів за 3 місяці.

громадяни, які самостійно виховують неповнолітню дитину чи дітей, якщо другий з батьків помер, позбавлений прав, відбуває покарання чи безвісти зниклий;

громадяни, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю;

батьки/опікуни/піклувальники дітей з важкими захворюваннями;

громадяни, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю І або ІІ групи;

усиновлювачі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, позбавлена батьківського пікування;

ті, хто опікується хворими дітьми, батьками, чоловіком/дружиною, якщо за висновками медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я вона потребує постійного догляду;

опікун особи, яка визнана недієздатною;

чоловіки/дружини осіб з І або ІІ групи інвалідності;

чоловіки/дружини осіб з ІІІ групою інвалідності, якщо вона встановлена унаслідок онкології, втрати кисті або стопи чи одного з органів, або ж наявності в особи з інвалідністю онкології, психічного розладу чи церебрального паралічу тощо;

які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи, або одного з батьків дружини, або чоловіка серед осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними;

члени сім'ї другого ступеня (брати, сестри, онуки, бабусі чи дідусі), які зайняті постійним доглядом за особою, яка визнана такою, що потребує цього. Однак тільки за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня;

керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник, дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

голова та інші члени Рахункової палати;

дипломатичні службовці.

Також не підпадають під мобілізацію студенти закладів освіти, які здобувають освіту вищого рівня, ніж раніше здобутий. Тобто якщо громадянин з освітою бакалавра вступає на магістратуру – він не підпадає під мобілізацію, проте якщо вирішить ще раз здобути такий же рівень освіти, як уже здобув (наприклад, вступив ще раз до магістратури), права на відстрочку у нього не буде.

Мобілізація за власним бажанням

Також новий закон внормовує питання військової служби військовослужбовців, повернених з полону. Відтепер це відбуватиметься виключно за власним бажанням бійців.

Крім того, добровільно мобілізуватися можуть громадяни до 25 років, які пройшли базову військову підготовку.

Також на службу за контрактом можуть піти особи з інвалідністю.

Бронювання працівників

Іноземці та особи без громадянства також можуть піти на службу за контрактом. Для цього їм потрібно звернутися до ТЦК за місцем фактичного проживання або безпосередньо до військової частини, у якій хочуть проходили службу.

Закон про мобілізацію також передбачає врегулювання питання бронювання працівників для компаній та роботодавців. З 18 травня право на бронювання мають працівники:

органів державної влади, місцевого самоврядування чи інших державних органів з категорією посади "А", "Б" та "В";

органів державної влади чи інших державних органів, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро, прокуратури, Державного бюро розслідувань, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, а також на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

підприємств, які визнані критично важливими.

Народні депутати також можуть забронювати двох своїх помічників.

Порядок бронювання критерії, перелік посад і професій, а також обсяги бронювання військовозобов’язаних прийматиме уряд.

Бронювання працівників компаніями здійснюється у районному ТЦК, у сфері якого компанія/орган/підприємство розміщені.

Звільнення з військової служби

У законі про мобілізацію нема пунктів про демобілізацію та терміни служби, їх під час розгляду народні депутати вилучили на прохання Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, і відповідний законопроєкт повинні напрацювати окремо.

Проте ухвалений закон передбачає звільнення з військової служби для чинних військовслужбовців через наступні обставини: