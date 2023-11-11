Неявка по повістці до ТЦК: за яких умов особу можуть притягнути до відповідальності

За певних обставин ігнорування повістки передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність. Систематична неявка без поважної причини до військкомату чи на ВЛК може призвести навіть до в'язниці.

Адвокат Роман Сімутін розповів, за яких випадків правоохоронці можуть притягнути військовозобов'язаного до кримінальної відповідальності. Варто зазначити, що деякі категорії громадян мають з'явитися у військкомат навіть без повістки.

Дивіться також "Новий Ізраїль"? Чи скасують в Україні призов, що таке рекрутинг і для чого його вводять

Коли настає відповідальність

Роман Сімутін пояснює, що формальне звернення ТЦК до поліції із заявою, що громадянин тричі не з’явився по повістках, просто проігнорують. Відкрити кримінального провадження можна лише при наявності корінців повістки, рапортів, пояснень, актів відмов чи тому подібних документів. Після цього ж правоохоронці мають довести, що саме ви отримали повістку та навмисно ухилялися від призову.

А це – проведення почеркознавчої експертизи для ідентифікації підпису, якщо ви заперечуєте автентичність вашого автографа, встановлення обставин, за яких отримана повістка, допит свідків, а це переважно працівники ТЦК чи поліціянти, свідчення яких сумнівні, та безліч інших дрібниць,

– пояснив адвокат.

Він переконує, що можливість такого наближається до нуля, адже така робота може піти в нікуди.

Однак умови змінюють при неодноразовому порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто, якщо працівник ТЦК двічі притягнув до адмінвідповідальності особа, а вона не оскаржила рішення, то у такому випадку можлива в'язниця.

Таким чином встановлюється факт умисної неявки по повістці. І слідчому не потрібно буде доводити обставини її отримання й інші описані вище процеси. У нього на руках вже будуть докази, тобто постанови.

Якщо ж людина пройшла ВЛК та була направлена на відправку, а після цього без поважних причин не з'явилася в визначений час, то визнання винним за ухилення від мобілізації майже гарантоване.

Коли можна відмовитися від повістки

Юристка компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян розповіла, що за певних умов можна відмовитися від вручення повістки, однак на це мають бути поважні причини. Серед причини, які можуть бути підставою для відмови від повістки:

неправильні дані отримувача в повістці;

вручення повістки неуповноваженою особою;

відсутність печатки чи підпису комісара ТЦК та СП.

Водночас у разі відмови громадянина від повістки співробітник ТЦК повинен скласти відповідний акт у присутності свідків. Однак юристка наголосила, що незначна помилка в повістці не слугує умовою для відмови від неї.