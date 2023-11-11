Неявка по повестке к ТЦК: при каких условиях лицо может быть привлечено к ответственности

При определенных обстоятельствах игнорирование повестки предусматривает административную и уголовную ответственность. Систематическая неявка без уважительной причины в военкомат или на ВЛК может привести даже к тюрьме.

Адвокат Роман Симутин рассказал, в каких случаях правоохранители могут привлечь военнообязанного к уголовной ответственности. Следует отметить, что некоторые категории граждан должны явиться в военкомат даже без повестки.

Смотрите также "Новый Израиль"? Отменят ли в Украине призыв, что такое рекрутинг и зачем его вводят

Когда наступает ответственность

Роман Симутин объясняет, что формальное обращение ТЦК в полицию с заявлением, что гражданин трижды не явился по повесткам, просто проигнорируют. Открыть уголовное производство можно только при наличии корешков повестки, рапортов, объяснений, актов отказов или подобных документов. После этого правоохранители должны доказать, что именно вы получили повестку и намеренно уклонялись от призыва.

А это – проведение почерковедческой экспертизы для идентификации подписи, если вы отрицаете подлинность вашего автографа, установление обстоятельств, при которых получена повестка, допрос свидетелей, а это преимущественно работники ТЦК или полицейские, показания которых сомнительны, и множество других мелочей,

– объяснил адвокат.

Он убеждает, что возможность приближается к нулю, ведь такая работа может пойти в никуда.

Однако условия изменяются при неоднократном нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. То есть, если работник ТЦК дважды привлек к админответственности лицо, а оно не обжаловало решение, то в таком случае возможна тюрьма.

Таким образом, устанавливается факт преднамеренной неявки по повестке. И следователю не нужно будет доказывать обстоятельства ее получения и другие вышеописанные процессы. У него на руках уже будут доказательства, то есть постановления.

Если человек прошел ВВК и был направлен на отправку, а после этого без уважительных причин не явился в определенное время, то признание виновным за уклонение от мобилизации почти гарантировано.

Когда можно отказаться от повестки

Юрист компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян рассказала, что при определенных условиях можно отказаться от вручения повестки, однако для этого должны быть уважительные причины. Среди причин, которые могут служить основанием для отказа от повестки:

неправильные данные получателя в повестке;

вручение повестки неуполномоченным лицом;

отсутствие печати или подписи комиссара ТЦК и СП.

В то же время, в случае отказа гражданина от повестки сотрудник ТЦК должен составить соответствующий акт в присутствии свидетелей. Однако юрист подчеркнула, что незначительная ошибка в повестке не служит условием для отказа от нее.