Мобілізація нардепів: у Раді відреагували на таку ідею

Питання мобілізації стає особливо актуальним у контексті розгляду нового законопроєкту про мобілізацію. Суспільство вимагає рівності в питанні мобілізації, а тому вимагає, щоб до лав ЗСУ також мобілізовували народних депутатів.

Народний депутат Руслан Горбенко розповів, що наразі відсутні юридичні підстави для відправлення нардепів на фронт. На його думку, кількість мобілізованих парламентаріїв не змінить ситуацію на фронті.

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Мобілізація народних обранців

Горбенко розповів, що наразі є лише приблизно 180 депутатів, які підлягають мобілізації. Він вважає, що мобілізація такої кількості депутатів, жодним чином не вплине на війну.

Якщо взяти будь-яку військову частину, то мінімальна кількість особового складу – це 5 – 6 тисяч військових. Ну і скажіть, чи допоможуть ці 180 людей? Думаю, що ні,

– зазначив нардеп.

За його словами, наразі військову службу проходять п'ять – вісім депутатів. Він зазначив, що бажаючих було б більше, якби не закон, що забороняє підписати контракт з територіальною обороною та іншими військовими частинами.

Мобілізація в Україні: останні новини

Член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко розповів, зараз немає сенсу обговорювати законопроєкт, який не розглядався депутатами, а лише комітетом. За його словами, це може наражати суспільство на інформаційну небезпеку.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що законопроект про дозвіл на мобілізацію засуджених та ув'язнених може бути зареєстрований в Верховній Раді вже цього тижня. Водночас він наголосив, що нав'язувати таких мобілізованих нікому не будуть і, ймовірно, з цією метою будуть окремі загони.

з цією метою будуть окремі загони. Малюська додав, що це відрізняється від того, що робила ПВК "Вагнера", де до засуджених у Росії було радикальне та жорстке ставлення з порушеннями прав людини. Українська влада хоче навпаки, зрівняти засуджених у правах з іншими.

У правках до законопроєкту про мобілізацію, є пропозиція, щоб депутат мав можливість проходити військову службу у військовій частині у вільний час від сесійних тижнів за своїм бажанням.