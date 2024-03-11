Мобилизация депутатов: в Раде отреагировали на такую идею

Вопрос мобилизации становится особенно актуальным в контексте рассмотрения нового законопроекта о мобилизации. Общество требует равенства в вопросе мобилизации, а потому требует, чтобы в ряды ВСУ также мобилизовали народных депутатов.

Народный депутат Руслан Горбенко рассказал, что пока отсутствуют юридические основания для отправления депутатов на фронт. По его мнению, количество мобилизованных парламентариев не изменит ситуацию на фронте.

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Мобилизация народных избранников

Горбенко рассказал, что сейчас есть только примерно 180 депутатов, которые подлежат мобилизации. Он считает, что мобилизация такого количества депутатов, никоим образом не повлияет на войну.

Если взять любую воинскую часть, то минимальное количество личного состава – это 5 – 6 тысяч военных. Ну и скажите, помогут ли эти 180 человек? Думаю, что нет,

– отметил нардеп.

По его словам, сейчас военную службу проходят пять – восемь депутатов. Он отметил, что желающих было бы больше, если бы не закон, запрещающий подписать контракт с территориальной обороной и другими воинскими частями.

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Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказал, сейчас нет смысла обсуждать законопроект, который не рассматривался депутатами, а только комитетом. По его словам, это может подвергать общество информационной опасности.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что законопроект о разрешении на мобилизацию осужденных и заключенных может быть зарегистрирован в Верховной Раде уже на этой неделе. В то же время он отметил, что навязывать таких мобилизованных никому не будут и, вероятно, с этой целью будут отдельные отряды.

с этой целью будут отдельные отряды. Малюська добавил, что это отличается от того, что делала ЧВК "Вагнера", где к осужденным в России было радикальное и жесткое отношение с нарушениями прав человека. Украинская власть хочет наоборот, уравнять осужденных в правах с другими.

В правках к законопроекту о мобилизации, есть предложение, чтобы депутат имел возможность проходить военную службу в воинской части в свободное время от сессионных недель по своему желанию.