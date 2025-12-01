Статус "У розшуку" в Резерв+ можна скасувати: юристи пояснили алгоритм
- ТЦК може оголосити військовозобов'язаного в розшук за порушення правил військового обліку, таких як неявка без поважних причин, ненадання оновлених даних, або виїзд без повідомлення.
- Скасувати статус "у розшуку" можна, усунувши порушення, підтвердивши особу та надавши необхідні документи, включаючи медичні довідки або інші офіційні підтвердження причин неявки.
ТЦК можуть оголосити військовозобов'язаного в розшук, якщо він порушив правила військового обліку. Такий статус передбачає можливість перевірки документів співробітниками Нацполіції та передачу інформації до ТЦК для подальших дій.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення юристів адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".
Чому людину можуть оголосити в розшук?
Оголосити людину в розшук можуть на підставі положень Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та пов'язаних із ним нормативних актів. Найчастіше це відбувається у випадках порушення правил військового обліку.
Зокрема, йдеться про такі ситуації:
- неявка за повісткою у встановлений час без поважних причин;
- ненадання оновлених персональних даних протягом 7 днів після їх зміни;
- ухилення від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), уточнення облікових даних або постановки на військовий облік.
Також підставою може стати виїзд з місця проживання без повідомлення ТЦК.
Скасувати статус "у розшуку" можна після усунення всіх порушень. Для цього громадянин має підтвердити особу, подати потрібні документи та пройти необхідні процедури. Зазвичай алгоритм виглядає так:
- особисто звернутися до ТЦК за місцем проживання або надіслати адвокатський запит, щоб з'ясувати причини оголошення в розшук;
- надати документи, які можуть підтвердити поважні причини неявки – медичні довідки, папери про перебування в лікарні чи інші офіційні підтвердження (за наявності);
- пройти медичний огляд, актуалізувати персональні дані чи виконати інші вимоги, визначені ТЦК;
- усунути порушення, через які було ініційовано розшук.
Важливо! Якщо ТЦК наклав адміністративний штраф за порушення правил військового обліку, його сплата підтверджує виконання постанови, але не звільняє від необхідності особистої явки до ТЦК для проходження процедур.
Варто також пам'ятати, що скасування розшуку не є підставою для автоматичної мобілізації, оскільки сам статус не визначає придатність до служби та не впливає на наявність або відсутність права на відстрочку.
Що нового у процесі мобілізації?
Нещодавно Міноборони України додало нову категорію відстрочок від мобілізації, яку тепер можна оформити через застосунок Резерв+. Вона призначена для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи II групи.
Ця відстрочка оформлюється за тим самим принципом, що й інші типи, і в застосунку вже налічується 11 таких. Щоб її отримати спершу необхідно оновити застосунок до його останньої версії.
З 1 листопада в Україні також набули чинності оновлені правила щодо оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Частині чоловіків відстрочки відтепер продовжуватимуть автоматично.