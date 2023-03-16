Роздають повістки навіть в коледжах: які методи російської мобілізації в Криму

Так звана влада тимчасово окупованого Криму підсилила мобілізаційні дії на території півострова. Зараз роздають повістки в навчальних закладах учням, які ще не закінчили навчання.

Правозахисник Ескендер Барієв підтвердив цю інформацію 24 Каналу. Він розповів, яких саме спеціалістів не вистачає окупантам на фронті.

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Можуть розпочати нову хвилю мобілізації

За його словами, учням 4 курсу Автотранспортного та Залізничного коледжів роздали повістки, хоча вони мають закінчити навчання у липні 2023 року. Це говорить про те, що в окупантам не вистачає на фронті фахівців-механіків.

Правозахисник зазначив, що в різних сільських радах півострова теж роздають повістки.

Наприклад, в Суворівській сільській раді Сакського району, де мешкає 3,5 тисячі осіб, підготували 75 повісток і їх почали роздавати,

– повідомив він.

Барієв вважає, що це є прямою передумовою того, що окупанти розпочинають нову хвилю повномасштабної мобілізації або активно готуються до призову. Хоча з їхніх офіційних джерел відомо, що призов починається з 1 квітня.

"Росіяни внесли зміни до законодавства та збільшили вік для чоловіків для служби в збройних силах Росії, щоб залучити більше людей до своєї армії", – підкреслив він.

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Готуються до примусової евакуації

Правозахисник зауважив, що в деяких районах тимчасово окупованого Криму обходили по домах і цікавились, про мешканців, чи мають вони транспортні засоби, чи є неповнолітні діти або літні люди.

Він пояснив, що зараз окупанти збирають таку інформацію в державних установах. Напевно, готуються для можливої так званої примусової евакуації.

"А ми знаємо, що 2020 – 2021 роках вони вносили зміни до законодавства Росії і ухвалили нормативно-правовий акт, за яким можуть виконувати примусову евакуацію. Ми намагаємось інформувати всі міжнародні структури, зокрема місію ООН, про такі дії окупантів", – наголосив Ескендер Барієв.

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