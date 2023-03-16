Раздают повестки даже в колледжах: какие методы российской мобилизации в Крыму
Так называемые власти временно оккупированного Крыма усилили мобилизационные действия на территории полуострова. Сейчас раздают повестки в учебных заведениях ученикам, еще не закончившим обучение.
Правозащитник Эскендер Бариев подтвердил эту информацию 24 Каналу. Он рассказал, каких именно специалистов не хватает оккупантам на фронте.
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Могут начать новую волну мобилизации
По его словам учащимся 4 курса Автотранспортного и Железнодорожного колледжей раздали повестки, хотя они должны закончить обучение в июле 2023 года. Это говорит о том, что у окупантов не хватает на фронте специалистов-механиков.
Правозащитник отметил, что в разных сельских советах полуострова тоже раздают повестки.
Например, в Суворовском сельском совете Сакского района, где проживает 3,5 тысячи человек, подготовили 75 повесток и начали их раздавать,
– сообщил он.
Бариев считает, что это прямая предпосылка того, что оккупанты начинают новую волну полномасштабной мобилизации или активно готовятся к призыву. Хотя из их официальных источников известно, что призыв начинается с 1 апреля.
"Россияне внесли изменения в законодательство и увеличили возраст для мужчин для службы в вооруженных силах России, чтобы привлечь больше людей в свою армию", – подчеркнул он.
Правозащитник о методах мобилизации в Крыму: смотрите видео
Готовятся к принудительной эвакуации
Правозащитник отметил, что в некоторых районах временно оккупированного Крыма обходили по домам и интересовались, о жителях, есть ли у них транспортные средства, есть ли несовершеннолетние дети или пожилые люди.
Он пояснил, что сейчас оккупанты собирают такую информацию в государственных учреждениях. Наверное, готовятся к возможной так называемой принудительной эвакуации.
"А мы знаем, что в 2020-2021 годах они вносили изменения в законодательство России и приняли нормативно-правовой акт, по которому могут выполнять принудительную эвакуацию. Мы пытаемся информировать все международные структуры, в частности миссию ООН, о таких действиях оккупантов", – подчеркнул Эскендер Бариев.
Ситуация во временно оккупированном Крыму: что известно
- 14 марта в Симферополе произошел масштабный пожар на большом складе. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. На место прибыли спасатели – около 30 человек и 7 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.
- 15 марта во временно оккупированной Керчи поднялся масштабный пожар. Согласно предварительной информации, пожар возник в 2,5 километрах от украденного оккупантами судостроительного завода "Залов". О причинах такой чрезвычайной ситуации, ее площади и скольких спасателей отправили бороться с огнем, неизвестно.
- Коллаборант и руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что во временно оккупированном Крыму строятся оборонные линии. Коллаборант не раскрыл подробности подготовки полуострова к обороне, но заверил, что все решения диктатора Путина будут выполнены.