Чи можуть мобілізувати військовозобов'язаного, якщо близький родич служить у ЗСУ

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим призову підлягають військовозобов'язані чоловіки, які отримують повістки.

Військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко розповів, чи можуть призвати брата або батька, якщо в ЗСУ вже служить близький родич. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Чи можуть призвати військовозобов'язаного, якщо близький родич служить?

За даними адвоката, відповідно до українського законодавства, наявність родичів, які служать у війську не є ані підставою для відстрочки, ані підставою для звільнення. Для таких громадян застосовуються стандартні правила призову.

Гончаренко зауважив, що можуть не призивати без власного бажання лише осіб, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час служби в ЗСУ. Зараз закони України передбачають, що громадяни, чиї близькі родичі загинули під час проведення АТО, ООС або внаслідок збройної агресії Росії, можуть отримати відстрочку від мобілізації.

Зокрема, йдеться про осіб, які є повнорідними або неповнорідними братами військовослужбовців чи працівників державних структур, котрі загинули, виконуючи службові обов’язки. Право на відстрочку мають також ті, чиї близькі загинули:

під час служби у зоні АТО чи ООС;

працюючи на підприємстві, яке виконувало завдання для проведення АТО;

у складі добровольчого формування, що діяло в районі АТО і було включене до ЗСУ чи правоохоронних органів;

у складі добровольчого формування, що діяло в зоні бойових дій, навіть якщо його не включили до складу офіційних структур;

під час служби, починаючи з 2022 року, у період повномасштабної агресії Росії проти України.

Проте якщо загинув не рідний, а двоюрідний брат, то права на відстрочку це не дає. Закон поширюється лише на близьких родичів, до яких належать чоловік, дружина, батьки, діти, а також рідні чи зведені брати та сестри.

Така відстрочка не надається автоматично. Її треба оформити офіційно, подавши відповідні документи до ТЦК та СП.

