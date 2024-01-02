Навіть батальйону не буде, – перший віцеспікер Ради висловився про мобілізацію депутатів

Питання мобілізації, у світлі роботи над новим законопроєктом, стоїть як ніколи гостро. Від суспільства існує запит на те, щоб воювати йшли також народні депутати.

Відтак, першого заступника глави Верховної Ради України Олександра Корнієнка спитали про те, чому ж не мобілізувати депутатів, оскільки від населення подібна теза звучить. Він вирішив процитувавши главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма, котрий напередодні сказав, що "толку з нардепів не буде".

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Чому мобілізація нардепів неможлива

Олександр Корнієнко вирішив дати відразу кілька пояснень. Передовсім він послався на законодавство, адже у такому випадку нікому буде голосувати й ухвалювати закони та той же бюджет. І це, підкреслив він, заважатиме нам здобувати перемогу, а державі – функціонувати.

Я думаю, якби депутати, їхні родини, оточення менше демонстрували б такої поведінки, за яку можна осуджувати в суспільстві, то це питання менше б виникало. У нас під час війни, за час війни вже 3 чи 4 кейси з НАБУ, з підозрами НАБУ або зі справами НАБУ,

– зазначив він.

Водночас звернув увагу на рейтинг довіри до парламенту. За словами Корнієнка, американські опитування свідчать про те, що у США цей показник ще гірший. Він вважає, що це "якесь явище світове, що парламентаризм не сильно викликає у суспільстві схвалення". Водночас у всіх є розуміння, що "це навіщось треба".

Знову таки, повертаючись до того, як Віталій Кім про це сказав: до депутатів застосувати ті ж підходи, що до людей у цілому. Ну це ж справедливо має бути, правильно – у когось є діти, хтось людина з інвалідністю, хтось поза межами віку. Виявиться, що можна призвати 200 людей. Ну, це навіть батальйон не буде,

– додав Корнієнко.

Нардепам доведеться платити більше

Він також окреслив аргумент, який "не сподобається людям". Мовляв, депутатам потрібно буде платити більше. Адже зараз на руки вони отримують близько 80 тисяч, а, якщо воюватимуть, то отримуватимуть понад 100 тисяч.

Сам Олександр Корнієнко зауважив, що планує пройти курс або пілотування дрона. Або ж піде на курси створення РЕБів чи дронів, якщо вони будуть "адекватними короткочасними".

Тобто, я б якусь додаткову функцію собі отримав, тому що є підозра, що це все надовго, і мати додаткову напівмілітарну спеціальність – дуже було б корисно,

– додав він.

Олександр Корнієнко додав, що якщо потрапить до армії, то може працювати на кухні. Водночас він не впевнений, що на кухнях є багато вакансій. За його словами, він готував на десятки людей та має такий досвід.

Але хочеться бути корисним державі, якщо наша каденція закінчиться рано чи пізно. А проблеми з північним сусідом можуть закінчитись значно пізніше, ніж наша каденція. Тому тут треба розуміти, що все одно всі до цього ми прийдемо,

– каже він.

За його словами, всі мають розуміти, що українці "потрапили у серйозну халепу з Росією". Відтак, нам необхідно мати "задатки, зачатки мілітарного мислення, парамілітарні професії".

До прикладу, першу медичну допомогу має вміти надавати кожен українець. Це, за словами Корнієнка, потрібно освоювати всім.