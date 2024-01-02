Даже батальона не будет, – первый вице-спикер Рады высказался о мобилизации депутатов

Вопрос мобилизации, в свете работы над новым законопроектом, стоит как никогда остро. От общества существует запрос на то, чтобы воевать уходили также народные депутаты.

Следовательно, первого заместителя главы Верховной Рады Украины Александра Корниенко спросили о том, почему же не мобилизовать депутатов, поскольку от населения подобный тезис звучит. Он решил процитировав главу Николаевской ОВА Виталия Кима, который накануне сказал, что "толка из нардепов не будет".

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Почему мобилизация нардепов невозможна

Александр Корниенко решил дать сразу несколько пояснений. Прежде всего он сослался на законодательство, ведь в таком случае некому будет голосовать и принимать законы и тот же бюджет. И это, подчеркнул он, будет мешать нам одерживать победу, а государству – функционировать.

Я думаю, если бы депутаты, их семьи, окружение меньше демонстрировали бы такое поведение, за которое можно осуждать в обществе, то этот вопрос меньше возникал бы. У нас во время войны, за время войны уже 3 или 4 кейса из НАБУ, с подозрениями НАБУ или с делами НАБУ,

– отметил он.

В то же время, обратил внимание на рейтинг доверия к парламенту. По словам Корниенко, американские опросы свидетельствуют о том, что у США этот показатель еще хуже. Он считает, что это "какое-то мировое явление, что парламентаризм не сильно вызывает в обществе одобрения". В то же время у всех есть понимание, что "это зачем-то надо".

Опять же возвращаясь к тому, как Виталий Ким об этом сказал: к депутатам применить те же подходы, что и к людям в целом. Ну это же справедливо должно быть, правильно – у кого-то есть дети, кто-то человек с инвалидностью, кто-то за пределами возраста. Окажется, что можно призвать 200 человек. Ну, это даже батальон не будет,

– добавил Корниенко.

Нардепам придется платить больше

Он также наметил аргумент, который "не понравится людям". Мол, депутатам нужно будет платить больше. Ведь сейчас на руки они получают около 80 тысяч, а, если будут воевать, получат более 100 тысяч.

Сам Александр Корниенко заметил, что планирует пройти курс или пилотирование дрона. Или пойдет на курсы создания РЭБов или дронов, если они будут "адекватными кратковременными".

То есть, я бы какую-то дополнительную функцию себе получил, потому что есть подозрение, что это все надолго, и иметь дополнительную полумилитарную специальность – очень было бы полезно,

– добавил он.

Александр Корниенко добавил, что если попадет в армию, то может работать на кухне. В то же время, он не уверен, что на кухнях есть много вакансий. По его словам, он готовил на десятки людей и имеет такой опыт.

Но хочется быть полезным государству, если наша каденция закончится рано или поздно. А проблемы с северным соседом могут закончиться значительно позже нашей каденции. Поэтому здесь надо понимать, что все равно все к этому мы придем,

– говорит он.

По его словам, все должны понимать, что украинцы "попали в серьезную передрягу с Россией". Следовательно, нам необходимо иметь "задатки, зачатки милитарного мышления, парамилитарные профессии".

К примеру, первую медицинскую помощь должен уметь делать каждый украинец. Это, по словам Корниенко, нужно осваивать всем.