Мобілізація в Україні: як призивають офіцерів запасу

В Україні триває дія воєнного стану та проходить загальна мобілізація. Саме тому чоловіки від 25 до 60 років підлягають призову.

Військове навчання майбутніх офіцерів запасу проводиться за програмою підготовки у вишах та в їхніх військових навчальних підрозділах.

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Хто такий офіцер запасу

Офіцером запасу може стати громадянин України за дотримання таких умов:

має диплом бакалавра або вищого освітнього ступеня,

закінчив курс підготовки офіцерів запасу,

склав установлений іспит після закінчення курсу,

пройшов атестацію до офіцерського складу.

Такі українці отримують первинне військове звання офіцера запасу і є військовозобов’язаними.

Як проводиться мобілізація офіцерів запасу

У період повномасштабної війни та мобілізації в Україні офіцери запасу зобов’язані прибути до військкоматів, щоб:

оновити військово-облікові дані,

пройти медогляд,

отримати направлення на підготовку для вдосконалення військової спеціальності.

Також офіцери запасу не можуть змінювати своє місце проживання, не повідомивши ТЦК і СП.

Зверніть увагу! Згідно з українським законодавством, мобілізації підлягають усі громадяни, які мають військові зобов'язання. Це також стосується офіцерів запасу, які мають відповідний статус.

У разі оголошення воєнного стану офіцери запасу будуть мобілізовані в широких масштабах. За таких обставин ці офіцери можуть бути призначені на посади, що виходять за межі спеціальностей, зазначених у їхніх військових квитках. Крім того, вони можуть бути призначені на посади нижчого рангу.

Офіцери запасу можуть бути призвані на службу в армії, якщо військово-лікарська комісія визнає їх придатними. Після отримання мобілізаційного наказу вони мають з'явитися у вказаний пункт збору у встановлений термін. Недотримання цієї вимоги може спричинити кримінальну відповідальність за ухилення від призову.

Чи можуть офіцери запасу не підлягати мобілізації

Офіцери запасу вважаються військовозобов’язаними, тому вони можуть отримати відстрочку від призову, тільки якщо мають:

інвалідність або статус тимчасово непридатних до військової служби за станом здоров’я;

бронь від організації, де працюють;

дружину, батьків або батьків дружини з інвалідністю I або II групи за умови, що вони не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних (відповідно до закону) їх утримувати;

родичів, які потребують їхнього догляду;

статус багатодітних тощо.

До слова, раніше стало відомо, що вже зовсім скоро в Україні мають змінити систему бронювання. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що просто відкупитися від мобілізації буде неможливо.