Мобилизация в Украине: как призывают офицеров запаса

В Украине продолжается действие военного положения и проходит всеобщая мобилизация. Именно поэтому мужчины от 25 до 60 лет подлежат призыву.

Военное обучение будущих офицеров запаса проводится по программе подготовки в вузах и в их военных учебных подразделениях.

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Кто такой офицер запаса

Офицером запаса может стать гражданин Украины при соблюдении следующих условий:

имеет диплом бакалавра или высшей образовательной степени,

окончил курс подготовки офицеров запаса,

сдал установленный экзамен после окончания курса,

прошел аттестацию до офицерского состава.

Такие украинцы получают первичное воинское звание офицера запаса и являются военнообязанными.

Как проводится мобилизация офицеров запаса

В период полномасштабной войны и мобилизации в Украине офицеры запаса обязаны прибыть в военкоматы, чтобы:

обновить военно-учетные данные,

пройти медосмотр,

получить направление на подготовку для совершенствования военной специальности.

Также офицеры запаса не могут менять свое место жительства, не уведомив ТЦК и СП.

Обратите внимание! Согласно украинскому законодательству, мобилизации подлежат все граждане, которые имеют военные обязательства. Это также касается офицеров запаса, которые имеют соответствующий статус.

В случае объявления военного положения офицеры запаса будут мобилизованы в широких масштабах. При таких обстоятельствах эти офицеры могут быть назначены на должности, выходящие за пределы специальностей, указанных в их военных билетах. Кроме того, они могут быть назначены на должности низшего ранга.

Офицеры запаса могут быть призваны на службу в армии, если военно-врачебная комиссия признает их годными. После получения мобилизационного приказа они должны явиться в указанный пункт сбора в установленный срок. Несоблюдение этого требования может повлечь уголовную ответственность за уклонение от призыва.

Могут ли офицеры запаса не подлежать мобилизации

Офицеры запаса считаются военнообязанными, поэтому они могут получить отсрочку от призыва, только если имеют:

инвалидность или статус временно непригодных к военной службе по состоянию здоровья;

бронь от организации, где работают;

жену, родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы при условии, что они не имеют других трудоспособных лиц, обязанных (в соответствии с законом) их содержать;

родственников, которые нуждаются в их уходе;

статус многодетных и тому подобное.

К слову, ранее стало известно, что уже совсем скоро в Украине должны изменить систему бронирования. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что просто откупиться от мобилизации будет невозможно.