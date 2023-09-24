Не хоче брати повістку: чи можуть військкоми затримувати ухилянтів
Джерело:"РБК-Україна"
Основною уповноваженою особою для видачі повісток є представник ТЦК. Юрист заявив, що військкоми мають повноваження затримати чоловіка за двох умов.
В Україні під час дії воєнного стану дозволено вручати повістки у публічних місцях. Адвокат Антон Маринич пояснив, чи мають право представники ТЦК затримувати чоловіків під час вручення повісток.
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Можна, але за певних умов
За словами юриста, військкоми можуть затримувати цивільних громадян під час вручення повістки.
За для цього, по-перше, вони мають робити це у супроводі поліції, а по-друге, лише за наявності правопорушення.
Як зазначає адвокат, існують так звані уповноважені особи або патрулі, до складу яких входять і представники Національної поліції, і військові Національної Гвардії. Вони призначаються комендантом, а їхні обов'язки прописані у двох окремих постановах.
Слід зазначити, що затримувати під час вручення повістки можна лише, якщо йдеться про скоєння злочину. Якщо чоловік просто відмовляється брати повістку чи поводиться агресивно – це недостатня підстава для затримання.
Що робити, якщо військком затримав незаконно
Маринич зазначає, що дзвінка до адвокату недостатньо. Поскаржитися на дії поліції можна передусім в ДБР. Слід звертатися зі скаргою на правоохоронні органи у різні інстанції одночасно, додає спеціаліст. Якщо затримання відбулося з боку лише представників ТЦК, можна звернутися до поліції.
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- Вручення повісток може відбуватися в будь-якому місці: вдома, на вулиці, за місцем роботи, на блокпостах і навіть на пляжах. Втім, є винятки щодо роздачі повісток у транспорті. Наприклад, зупиняти транспорт для вручення повістки, представник ТЦК не може. Бо він – військовий. Зупиняти транспорт має право лише Нацполіція – за певних обставин.
- Також незаконним є вручення повісток поштою чи через смс. Повістку мають вручати особисто адресату. Вона вважається врученою лише тоді, коли людина розписалася в ній.
- Крім того, повістку заборонено передавати через сторонніх осіб, у тому числі й через родичів – у такому випадку особа має право не з'являтися у військкомат.