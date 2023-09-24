Не хочет брать повестку: могут ли военкомы задерживать уклонистов
Источник:"РБК-Украина"
Основным уполномоченным лицом для выдачи повесток является представитель ТЦК. Юрист заявил, что военкомы имеют полномочия задержать мужчину при двух условиях.
В Украине во время военного положения разрешено вручать повестки в публичных местах. Адвокат Антон Маринич объяснил, вправе ли представители ТЦК задерживать мужчин во время вручения повесток.
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Можно, но при определенных условиях
По словам юриста, военные могут задерживать гражданских во время вручения повестки.
Для этого, во-первых, они должны делать это в сопровождении полиции, а во-вторых, только при наличии правонарушения.
Как отмечает адвокат, существуют так называемые уполномоченные лица или патрули, в состав которых входят и представители Национальной полиции и военные Национальной Гвардии. Они назначаются комендантом, а их обязанности прописаны в двух отдельных постановлениях.
Следует отметить, что задерживать при вручении повестки можно только в том случае, если речь идет о совершении преступления. Если мужчина просто отказывается брать повестку или ведет себя агрессивно – это недостаточное основание для задержания.
Что делать, если военком задержал незаконно
Маринич отмечает, что звонка адвокату недостаточно. Пожаловаться на действия правоохранителей можно прежде всего в ДБР. Следует обращаться с жалобой на правоохранительные органы в разные инстанции одновременно, добавляет специалист. Если задержание произошло только со стороны представителей ТЦК, можно обратиться в полицию.
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- Вручение повесток может производиться в любом месте: дома, на улице, по месту работы, на блокпостах и даже на пляжах. Впрочем, есть исключения по поводу раздачи повесток в транспорте. К примеру, останавливать транспорт для вручения повестки, представитель ТЦК не может. Потому что он – военный. Останавливать транспорт имеет право только Нацполиция – при определенных обстоятельствах.
- Также незаконно вручение повесток. почтой или через смс. Повестку должны вручать лично адресату. Она считается врученной только тогда, когда человек расписался в ней.
- Кроме того, повестку запрещено передавать через посторонних лиц, в т.ч. через родственников – в таком случае лицо имеет право не являться в военкомат.