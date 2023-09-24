Не хочет брать повестку: могут ли военкомы задерживать уклонистов

Основным уполномоченным лицом для выдачи повесток является представитель ТЦК. Юрист заявил, что военкомы имеют полномочия задержать мужчину при двух условиях.

В Украине во время военного положения разрешено вручать повестки в публичных местах. Адвокат Антон Маринич объяснил, вправе ли представители ТЦК задерживать мужчин во время вручения повесток.

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Можно, но при определенных условиях

По словам юриста, военные могут задерживать гражданских во время вручения повестки.

Для этого, во-первых, они должны делать это в сопровождении полиции, а во-вторых, только при наличии правонарушения.

Как отмечает адвокат, существуют так называемые уполномоченные лица или патрули, в состав которых входят и представители Национальной полиции и военные Национальной Гвардии. Они назначаются комендантом, а их обязанности прописаны в двух отдельных постановлениях.

Следует отметить, что задерживать при вручении повестки можно только в том случае, если речь идет о совершении преступления. Если мужчина просто отказывается брать повестку или ведет себя агрессивно – это недостаточное основание для задержания.

Что делать, если военком задержал незаконно

Маринич отмечает, что звонка адвокату недостаточно. Пожаловаться на действия правоохранителей можно прежде всего в ДБР. Следует обращаться с жалобой на правоохранительные органы в разные инстанции одновременно, добавляет специалист. Если задержание произошло только со стороны представителей ТЦК, можно обратиться в полицию.

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