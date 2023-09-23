Чем больше у российских окупантов проблем на поле боя, тем больше в Москве прилагают усилия, чтобы уничтожить наше государство с помощью фейковой информации. В частности, вражеская пропаганда делает все, чтобы украинцы не хотели вступать в армию и защищать собственное государство.

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Какие тезисы продвигают россияне

Собственно, работа всех кремлевских информационных помоек сводится к тому, чтобы навязать рядовым украинцам такое мнение: "Мобилизация – это плохо, государство посылает всех на неизбежную гибель", – пишут эксперты.

Фейкоробы активно пользуются соцсетями. А для более эффективной атаки на умы используют телеграм-группу "Цифровая армия России". Там пропагандисты публикуют лживые вбросы, которые боты и жестокие Z-патриоты должны разнести по комментариям по украинским каналам.

Можно перечислить лишь несколько примеров, свидетельствующих о том, как наш враг агрессивно пытается дискредитировать ВСУ:

в сети гуляет видео "украинки", которая обращается к президенту Зеленскому с претензией относительно того, что он хочет убить всех украинцев ради вступления в НАТО; по словам аналитиков, это обращение выглядит очень наигранным; к тому же манипулятивным, поскольку украинцы понимают, что воюют за собственную свободу, а не какие-то альянсы; в то же время, нет ни одного доказательства, что видео записала действительно украинка;

распространяются мемы о коррупции в украинской власти и нежелании украинцев воевать; соответствующие картинки отнюдь не являются "демонстрацией настроений" украинцев, но, самое главное, они сделаны с абсурдными ошибками; фейкоробы даже не смогли перевести слово "цибуля", оставив его "луком";

продвигаются так называемые "новости" о потерях в украинской армии, которые якобы достигают 90%; очевидно, делается это для того, чтобы запугать обычных людей, демотивировать их продолжать борьбу и демонизировать руководство ВСУ, якобы использующего своих солдат как "пушечное мясо"; вместе с тем, как известно, именно Кремль прибегает к такой тактике.

Важно! Эксперты предупреждают: если вы видите в своих соцсетях подобные публикации, не лайкайте и не комментируйте их, ведь любая активность увеличивает их популярность. Правильным будет лишь жаловаться на публикации.

Вспомним, что недавно президент Владимир Зеленский рассказывал о миллиардах, которые Россия вкладывает в распространение дезинформации во всем мире. По его словам, Кремль стремится расколоть не только государство, но и Европу, США и страны Латинской Америки. С этим бороться сложно, но возможно и нужно.