В Україні під час дії воєнного стану дозволено вручати повістки у публічних місцях. Адвокат Антон Маринич пояснив, чи мають право представники ТЦК затримувати чоловіків під час вручення повісток.

Дивіться також У хід йдуть навіть меми: як Росія намагається зірвати мобілізацію в Україні

Можна, але за певних умов

За словами юриста, військкоми можуть затримувати цивільних громадян під час вручення повістки.

За для цього, по-перше, вони мають робити це у супроводі поліції, а по-друге, лише за наявності правопорушення.

Як зазначає адвокат, існують так звані уповноважені особи або патрулі, до складу яких входять і представники Національної поліції, і військові Національної Гвардії. Вони призначаються комендантом, а їхні обов'язки прописані у двох окремих постановах.

Слід зазначити, що затримувати під час вручення повістки можна лише, якщо йдеться про скоєння злочину. Якщо чоловік просто відмовляється брати повістку чи поводиться агресивно – це недостатня підстава для затримання.

Що робити, якщо військком затримав незаконно

Маринич зазначає, що дзвінка до адвокату недостатньо. Поскаржитися на дії поліції можна передусім в ДБР. Слід звертатися зі скаргою на правоохоронні органи у різні інстанції одночасно, додає спеціаліст. Якщо затримання відбулося з боку лише представників ТЦК, можна звернутися до поліції.

Мобілізація в Україні: останні новини