Тиснутимуть живою силою без повноцінного озброєння, – військовий експерт про тактику росіян

Збройні сили Росії елементарно не можуть забезпечити необхідним оснащенням та технікою своїх військовослужбовців. Натомість вони вимірюють кількістю загиблих та поранених імовірність просування на лінії фронту

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, росіяни використовують ще радянські способи ведення війни.

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На скільки армія Росії оснащена

Олег Катков пояснив, що у російського війська є нерозв'язані питання із забезпеченням.

На його думку, призвати особовий склад, тобто оголосити черговий етап мобілізації, та озброїти його – це складна задача для Росії.

"Мовиться не про стрілецьке озброєння, не про спорядження, а просто про комплектність самих підрозділів", – наголосив він.

За словами військового експерта, підрозділи повинні якось формуватися, зокрема, мобілізовані мають зводитися в мотострілецькі полки, наприклад, по 2100 осіб.

На кожний такий полк потрібно видати 31 танк, сотню БМП, наприклад, 733 автомобілі для того, щоб все якось рухалося. І я не говорю про артилерію, зенітно-ракетні комплекси,

– підкреслив він.

Катков розповів, аби перетворити 200 тисяч "чмобіків" у майже 100 мотострілецьких полків, потрібно працювати лише на танки протягом років. І це вже з прискоренням і урахуванням того, що вони можуть знімати танки зі зберігання.

"Якщо говорити про потребу бойових машин у піхоти, то там взагалі позначка підходить до показника близько 10 років", – додав він.

На думку військового експерта, повноцінно озброїти всю цю орду росіяни скоріше за все об'єктивно у довгостроковій перспективі навіть не можуть.

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Яку тактику використовують росіяни

Проте Олег Катков розказав, що це ж не означає, що з мобілізованих не сформують піхотних підрозділів.

Мені здається, що на прикладі наступів в районі Соледару, Бахмуту вони подивилися, скільки реально буде втрат для просування на один умовний квадратний кілометр території,

– наголосив він.

Військовий експерт додав, що після таких затяжних боїв президент Росії Владімір Путін підписав указ про збільшення чисельної кількості армії.

"Тобто Сєргєй Шойгу про це повідомив, що будуть збільшуватися Збройні сили Росії до півтора мільйона перед Новим роком, але лише десь через місяць – півтора Путін цей указ підписав", – пояснив він.

За його словами, мовиться про призовну армію чисельністю 800 тисяч осіб та ще 700 тисяч контрактників.

Вони повертаються просто до тих стандартів, які використовував Радянський Союз, коли не було ані техніки, ані мотивованої та навченої піхоти,

– підкреслив він.

Катков переконаний, що наступи з боку росіян з огляду на це все – просто величезна сила, яка безжалісно "кладеться", щоб просунутися на декілька метрів вперед.

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